Врачи Волгоградской областной детской клинической больницы провели первую в регионе процедуру гемодиализа у ребенка. Как сообщает V102.RU, у четырехлетней девочки возникло острое почечное повреждение.

— Тяжело протекающая кишечная инфекция спровоцировала у ребенка острое почечное повреждение, — рассказали информагентству в комитете здравоохранения Волгоградской области. — Стремительно развивающееся нарушение всех гомеостатических функций почек потребовало экстренного перевода ребенка в отделение анестезиологии и реанимации и проведения заместительной почечной терапии.

Уточняется, что маленькая пациентка прошла три процедуры продленного гемодиализа. Специалисты сумели восстановить функции почек.

— Мы наблюдаем полное восстановление диуреза. Ребенок продолжает лечение. Положительная динамика позволяет рассчитывать на скорое полное выздоровление девочки, — уверены в облздраве.

В большинстве случаев, как утверждают врачи, подобное внезапное паталогическое состояние не вызывает постоянного поражения почек. Медики могут стабилизировать состояние больного и вернуть функцию пострадавшему органу. Для этого важно в первые часы-дни начать адекватную терапию — гемодиализ.

Раньше, чтобы в подобных ситуациях на уровне региона ребенку проводили лишь процедуру перитонеального диализа. Для этого сначала требовалось предварительное оперативное вмешательство, чтобы установить катетер, через который будет поступать диализирующий раствор. И только после этого ребенка направляли на гемодиализ в федеральную клинику. Естественно, это сильно влияло на сроки и эффективность лечения.

Сейчас Волгоградская областная детская больница располагает всеми необходимыми условиями для проведения гемодиализа детям непосредственно на месте. Учреждение обеспечено необходимым оборудованием, расходными материалами и высокопрофессиональными кадрами.

Специалисты напоминают, что при ухудшении самочувствия ребенка необходимо обязательно обращаться к педиатру и ни в коем случае не прибегать к самолечению. Своевременно оказанная медпомощь врачей предотвратит возникновение тяжелых осложнений.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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