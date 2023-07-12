









Уличные видеокамеры сняли приключения автомобилистов на оживленном перекрестке улицы Комсомольской с проспектом Ленина в центре Волгограда, где в настоящее время меняют асфальт, сообщает V102.RU.

На записи видно, как один из водителей сбивает красный дорожный блок, установленный на выпирающем люке, и с какими трудностями в последствии на этом участке дороги сталкиваются другие автомобилисты. Они стараются объехать выпирающий люк и сдвинутый дорожный блок, двигают его, останавливаясь на проезжей части.

В ГУ МВД России по региону предупреждают водителей о подобных трудностях на дороге, где ведутся ремонтные работы, и советуют при проезде таких участков проявлять повышенное внимание.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области



