Происшествия

Приключения водителей на ремонтируемом перекрестке с люками в Волгограде попали на видео

Происшествия 12.07.2023 10:58
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12.07.2023 10:58




Уличные видеокамеры сняли приключения автомобилистов на оживленном перекрестке улицы Комсомольской с проспектом Ленина в центре Волгограда, где в настоящее время меняют асфальт, сообщает V102.RU.
На записи видно, как один из водителей сбивает красный дорожный блок, установленный на выпирающем люке, и с какими трудностями в последствии на этом участке дороги сталкиваются другие автомобилисты. Они стараются объехать выпирающий люк и сдвинутый дорожный блок, двигают его, останавливаясь на проезжей части.
В ГУ МВД России по региону предупреждают водителей о подобных трудностях на дороге, где ведутся ремонтные работы, и советуют при проезде таких участков проявлять повышенное внимание.
Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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