РПН: в волгоградских детских лагерях нашли санитарные нарушения

Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области продолжает проверку детских летних лагерей в регионе соблюдения санитарных норм и правил. Как сообщает V102.RU, в первую смену в оздоровительных учреждениях области отдохнуло более 42 000 детей.

— В ходе контрольно-надзорных мероприятий сотрудники управления выявили нарушения по соблюдению санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима, — рассказали информагентству в региональном РПН. — Также зафиксированы нарушения, касающиеся размещения детей, организации питьевого режима и питания.

Уточняется, что всем вскрытым фактам будет приняты меры в соответствии с законом. Ранее журналисты «Высоты 102» сообщали, что в Волгоград из Челябинска завезли вирусный энцефалит.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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