«Никуда не надо обращаться»: 10-летнюю ученицу языкового лагеря в Волгограде укусил императорский удав

В редакцию V102.RU обратилась мать 10-летней девочки, которую укусил императорский удав во время одной из экскурсий. По словам волгоградки, представившейся Валентиной, в июле она на месяц заключила договор со школой английского языка Level up, где за ребенком, как она считает, не доследили, а впоследствии попытались скрыть сам факт нападения змеи.

— Знаете, мы первый раз в этот лагерь обратились. Знакомые посоветовали, рассказали, что здесь хорошие преподаватели по английскому языку. Дети в лагере с утра и до вечера, до 18.00, находятся. С ними проводят интенсивы по иностранному языку, организуют прогулки и досуг, водят на экскурсии. Сам лагерь располагается в Советском районе Волгограда на первом этаже в здании по проспекту Университетскому, 64 в бизнес-центре, — рассказала женщина. — Значит, неделю ребенок отходил, все нормально. В пятницу, 7 июля, от школы была экскурсия на станцию юннатов в Кировском районе. Там как трогательный зоопарк: детям показывают всяких рептилий, рыбок. Мы оплатили дорогу туда и входной билет стоимостью 200 рублей. В этом году там было очень много детей. Сопровождающий от лагеря привез на экскурсию около 30 учеников. Им стали показывать императорского удава. Все столпились вокруг змеи, стали трогать, играть, и он укусил моего ребенка. Остались следы на руке — две точки на ладони и две точки под мизинцем. Дочка сильно испугалась, ей сказали, что, мол, ничего страшного, змея неядовитая. Просто йодом обработали место укуса и все. Мне никто из лагеря не позвонил и не рассказал. Дочка только вечером сообщила, когда я за ней приехала. Она не сказала раньше, потому что боялась, что накажут ее любимого преподавателя. Было уже около 18.30, а само нападение произошло около обеда. Со мной никто не связывался. В итоге я сама дозвонилась до администратора, передо мной не извинились, сказали не переживать и никуда не ходить.

По словам Валентины, дома дочке стало хуже, у нее болела голова, и ее стало тошнить, а место укуса сверху сильно покраснело.

— Мы с мужем взяли ее в охапку и отправились в травмпункт в больницу № 15. Нас принял врач-педиатр. Доктор сказал, что змея хоть и неядовитая, но питается грызунами, а они могут быть инфицированы. Дочке укололи преднизолон и прописали курс антибиотиков, выписали противоаллергическое. Сказали наблюдать за состоянием. Если покраснение будет увеличиваться и появится нагноение, нужно ехать к хирургу, — говорит мать пострадавшей девочки.

На следующий день, как уточнила Валентина, ей позвонили из языковой школы.

— Я им все высказала, что нельзя так безответственно подходить к детям. А если бы случилось непоправимое? Так как мы оплатили сумму за месяц плюс завтраки, я попросила вернуть деньги. Они, наконец, извинились, сказали собирать чеки, спросили, обращались ли мы к врачу. Кинули немного сверх того, что было оплачено, как они выразились — на лечение. Знаете, деньги тут не главное, конечно. Вы только представьте, сколько у них в лагере занимается детей, и что может случиться, если они, как только пахнет жареным, сразу засовывают голову в песок. Я так подозреваю, что руководство лагеря пошло на попятную, и решило вернуть деньги только лишь из-за того, что все обошлось, чтобы не раскачивать ситуацию. Мол, откупиться и забыть, как страшный сон. Но, вы понимаете, я узнала, что мы не одни стали жертвами в этой школе. Еще один ребенок получил перелом, играя на площадке. Это было совсем недавно. Когда я узнала, была просто шокирована. Поэтому мне хочется, чтобы люди знали, что это за лагерь и задумались, стоит ли туда отдавать своих детей, — считает Валентина.

В комитете здравоохранения Волгоградской области журналистам «Высоты 102» в ответ на редакционный запрос пояснили, что пострадавший ребенок был доставлен родителями в медучреждение самостоятельно.

— Оказана необходимая помощь, ребенок направлен на амбулаторное лечение, — добавили в облздраве.

По словам Валентины, школу Level up, согласно договору, представляла как директор некая Валентина Владимировна Дускалиева.

Согласно данным СПАРК-Интерфакс, полная тезка зарегистрирована как индивидуальный предприниматель. Основной вид деятельности — дополнительное образование детей и взрослых. В качестве дополнительного — услуги по бронированию и сопутствующая деятельность, предоставление услуг по дневному уходу за детьми, деятельность по организации отдыха и развлечений. Комитетом образования Волгоградской области выдана бессрочная лицензия от 11 апреля 2023 года. На учете в налоговом органе состоит с 21 сентября 2022 года. Получает господдержку как субъект МСП.

Корреспонденты ИА «Высота 102» попытались связаться с руководством языкового лагеря. На звонок ответила женщина, представившаяся Валентиной, внимательно выслушала запрос и сообщила, что «мы не хотели бы пока комментировать ситуацию».

Фото и коллаж: читатели информагентства / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

