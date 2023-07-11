РПН: в Волгоград из Челябинска завезли вирусный энцефалит

Общество 11.07.2023 09:26
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11.07.2023 09:26
Завозной случай вирусного энцефалита, который передается клещами, зарегистрирован в Волгоградской области. Как сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора, опасное заболевание завезли из Челябинской области, передает V102.RU.
Волгоградская область, как поясняют в управлении, не является эндемичной территорией по клещевому вирусному энцефалиту. Однако управление информирует граждан о данной инфекции и мерах профилактики.
Напомним, что в волгоградском регионе функционируют природные очаги инфекций, переносчиками которых являются клещи - это Крымская геморрагическая лихорадка (КГЛ), иксодовый клещевой боррелиоз и туляремия.
На данный момент зарегистрировано семь случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом среди населения Волгограда, Камышинского и Суровикинского районов Волгоградской области.
В медицинские организации по поводу укусов клещей обратилось уже 1943 человека, в том числе за последнюю неделю – 192 человека.
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