РПН: в Волгоград из Челябинска завезли вирусный энцефалит





Завозной случай вирусного энцефалита, который передается клещами, зарегистрирован в Волгоградской области. Как сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора, опасное заболевание завезли из Челябинской области, передает V102.RU.

Волгоградская область, как поясняют в управлении, не является эндемичной территорией по клещевому вирусному энцефалиту. Однако управление информирует граждан о данной инфекции и мерах профилактики.

Напомним, что в волгоградском регионе функционируют природные очаги инфекций, переносчиками которых являются клещи - это Крымская геморрагическая лихорадка (КГЛ), иксодовый клещевой боррелиоз и туляремия.

На данный момент зарегистрировано семь случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом среди населения Волгограда, Камышинского и Суровикинского районов Волгоградской области.

В медицинские организации по поводу укусов клещей обратилось уже 1943 человека, в том числе за последнюю неделю – 192 человека.



