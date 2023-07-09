Одиссей, Даян и Элькардия: как волгоградцы называли новорожденных в июне

Появляющиеся на свет в Волгоградской области малыши зачастую становятся объектами безраздельной фантазии взрослых в плане выбора имен. Как сообщает V102.RU, в июне мальчиков нарекали Одиссеями и Даянами, а девочек — Веленами и Элькардиями.

— При регистрации в органах ЗАГС в июне самыми популярными для мальчиков стали имена Артем, Александр, Дмитрий, Максим, Михаил, Роман, Матвей, Иван, Тимофей. У девочек пальму первенства отдали Софиям, Евам, Мариям, Миланам, Василисам, Варварам, Полинам и Викториям, — пояснили информагентству в комитете юстиции Волгоградской области.

Уточняется, что родители новорожденных мальчиков в июне отдавали предпочтение таким редким именам, как Архип, Генри, Гордей, Даян, Дени, Добрыня, Лаврентий, Лука, Матин, Одиссей, Саян, Соломон, Спартак, Сэм, Тихомир и Филипп.

У девочек в лидерах уникальных имен — Адриана, Азра, Белла-Леона, Богдана, Велена, Данель, Данна, Дженнет, Ефросиния, Ива, Милетта, Миранда, Мишель, Моника, Патриция, Роксолана, Сара, Эва, Элькардия и Юнона.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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