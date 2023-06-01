Общество 01.06.2023 09:24
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01.06.2023 09:24
Волгоградцы продолжают экспериментировать с необычными именами для своих новорожденных детей. Как сообщили V102.RU в комитете юстиции Волгоградской области, в мае были зарегистрированы редкие имена мальчиков - Аврам, Анас, Анри, Герман, Демьян, Дени-Шейх, Евпатий, Климентий, Сафрон, Соломон, Эдгар. Девочек называли Акилиной, Аксинией, Богданой, Василиной, Виалеттой, Владимирой, Джульеттой, Настасьей, Паулиной, Сарой.
При регистрации рождения самыми распространенными именами у мальчиков стали: Артём, Максим, Михаил, Сергей, Матвей, Лев, Дмитрий. Новорожденных дочек родители называли также Викторией, Софией, Марией, Василисой, Варварой и Полиной.
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