Шанель, Санчих и Рукая родились в апреле в Волгоградской области





В Волгоградской области родители новорожденных продолжают удивлять необычными именами сотрудников ЗАГСов. Как сообщили в областном комитете юстиции, в апреле в регионе на свет появились мальчики, которых назвали Санчих, Глеб, Платон, Демьян, Добрыня, Доминик и Елисей.

Редкими именами у девочек стали Айлин, Алевтина, Валентина, Латофат, Любовь, Оиша, Рукая. Появилась в регионе и своя Шанель.

По-прежнему не теряют популярности такие женские имена, как София, Ева, Дарья, Василиса, Мария, Анна, Ксения и Алиса. Среди мужских имен в тренде Александр, Артем, Дмитрий, Михаил, Максим, Иван и Мирон.



