Шанель, Санчих и Рукая родились в апреле в Волгоградской области

Общество 05.05.2023 19:36
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05.05.2023 19:36
В Волгоградской области родители новорожденных продолжают удивлять необычными именами сотрудников ЗАГСов. Как сообщили в областном комитете юстиции, в апреле в регионе на свет появились мальчики, которых назвали Санчих, Глеб, Платон, Демьян, Добрыня, Доминик и Елисей.
Редкими именами у девочек стали Айлин, Алевтина, Валентина, Латофат, Любовь, Оиша, Рукая. Появилась в регионе и своя Шанель.
По-прежнему не теряют популярности такие женские имена, как София, Ева, Дарья, Василиса, Мария, Анна, Ксения и Алиса. Среди мужских имен в тренде Александр, Артем, Дмитрий, Михаил, Максим, Иван и Мирон.
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