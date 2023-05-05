Общество

Шанель, Санчих и Рукая родились в апреле в Волгоградской области

Общество 05.05.2023 19:36
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05.05.2023 19:36


В Волгоградской области родители новорожденных продолжают удивлять необычными именами сотрудников ЗАГСов. Как сообщили в областном комитете юстиции, в апреле в регионе на свет появились мальчики, которых назвали Санчих, Глеб, Платон, Демьян, Добрыня, Доминик и Елисей.
Редкими именами у девочек стали Айлин, Алевтина, Валентина, Латофат, Любовь, Оиша, Рукая. Появилась в регионе и своя Шанель.
По-прежнему не теряют популярности такие женские имена, как София, Ева, Дарья, Василиса, Мария, Анна, Ксения и Алиса. Среди мужских имен в тренде Александр, Артем, Дмитрий, Михаил, Максим, Иван и Мирон.

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