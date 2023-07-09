В Волжском выясняют причину крупного пожара на мебельной фабрике

В Волжском Волгоградской области выясняют причину крупного пожара, который произошел накануне в цеху мебельной фабрики, занимающей 2-этажное здание. Как ранее сообщало V102.RU, огонь локализовали на площади в 2000 квадратных метров.

По уточненным данным ГУ МЧС России по Волгоградской области, ликвидация открытого горения объявлена в 23.55.

— Пожарно-спасательные подразделения 5-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС регионального главка МЧС проводят проливку и разбор конструкций, — добавили в спасательном ведомстве. — Пожару был присвоен второй номер сложности. Двухэтажное здание цеха оказалось полностью объято пламенем. Погибших и пострадавших нет. Перехода огня на соседние строения не допущено. Причины пожара устанавливаются.

В МЧС России пояснили, что на месте возгорания изначально работали более 30 человек и 11 единиц техники. Далее были направлены дополнительные силы — 48 человек и 18 спецмашин. По информации администрации Волжского, борьбу с огнем осложнял сильный ветер.

Известно, что в Волжском огонь уничтожил готовую продукцию и конструкции производственного цеха. В связи с инцидентом на мебельной фабрике прокуратура региона начала проверку.

Фото: МЧС России

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