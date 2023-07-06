В Волгограде с 7 июля запустят трамваи

Общество 06.07.2023 16:10
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06.07.2023 16:10
В Жилгородке Волгограда с 7 июля запустят движение трамваев, которое прерывалось из-за реконструкции участка теплотрассы. Об этом V102.RU сообщили в мэрии. В связи с завершением ремонтных работ трамвайное сообщение будет возобновлено в полном объеме на участке от ул. Хорошева до микрорайона Жилгородок.
- С 6.00 7 июля все рейсы трамваев №№ 5, 7, 10 и 12, следующих до Жилгородка, будут осуществляться в соответствии с расписанием, - сообщили в городской администрации.
Компенсационный автобусный маршрут № 65к с бесплатным проездом, который был временно запущен на этом участке, 6 июля работает последний день.
Монтаж новой рельсошпальной решетки на участке трамвайной линии рядом с пересечением ул. Землячки и пр. Жукова и благоустройство прилегающей территории специалисты завершат в ночное время.
Фото из архива ИА «Высота 102»
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