В Волгограде с 7 июля запустят трамваи









В Жилгородке Волгограда с 7 июля запустят движение трамваев, которое прерывалось из-за реконструкции участка теплотрассы. Об этом V102.RU сообщили в мэрии. В связи с завершением ремонтных работ трамвайное сообщение будет возобновлено в полном объеме на участке от ул. Хорошева до микрорайона Жилгородок.

- С 6.00 7 июля все рейсы трамваев №№ 5, 7, 10 и 12, следующих до Жилгородка, будут осуществляться в соответствии с расписанием, - сообщили в городской администрации.

Компенсационный автобусный маршрут № 65к с бесплатным проездом, который был временно запущен на этом участке, 6 июля работает последний день.

Монтаж новой рельсошпальной решетки на участке трамвайной линии рядом с пересечением ул. Землячки и пр. Жукова и благоустройство прилегающей территории специалисты завершат в ночное время.

Фото из архива ИА «Высота 102»