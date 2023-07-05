В Ворошиловском районе Волгограда сегодня, 5 июля, примерно в 12.00 после столкновения с двумя припаркованными иномарками перевернулся минивэн. Как сообщили V102.RU очевидцы, автомобиль перекрыл одну полосу дороги по улице Калинина.





— По предварительным данным, 40-летний водитель за рулем автомобиля Hyundai Starex двигался по улице Калинина со стороны Рабоче-Крестьянской в направлении улицы Козловской, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Напротив дома № 21 водитель потерял управление и наехал на припаркованную иномарку Renault Duster. От удара автомобиль Hyundai Starex совершил опрокидывание, после чего наехал на припаркованную автомашину Volkswagen.





По уточненным данным областного главка МВД, в результате аварии никто не пострадал. На место выезжал экипаж городской ГАИ, движение затруднено.





Фото: читатели информагентства / ГУ МВД России по Волгоградской области