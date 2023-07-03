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Волгоградцы вопреки запретам штурмуют дикие пляжи и уходят в заплыв — фоторепортаж «Высоты 102»

Общество 03.07.2023 20:12
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03.07.2023 20:12


В Волгограде на новой неделе синоптики обещают жару до +36 °С. Тем временем в городе-герое официально открыты всего две зоны отдыха на полуострове Сарептском в Красноармейском районе и на набережной имени Тулака в Советском районе. Причем купаться в этих местах запрещено. 

Местные власти планируют открыть еще три локации в поселке Нижнем Тракторном около улицы Михайлова, 30, на острове Сарпинском и нижней террасе Центральной набережной напротив ЦПКиО. Можно ли там, наконец, спокойно зайти в воду и от души поплавать, знает лишь Роспотребнадзор. 


И пока чиновники что-то усиленно решают, специалисты берут необходимые пробы, лето быстро и незаметно пролетает, как в той песне. Но волгоградцы не готовы ждать манны небесной. Горожане отчаянно штурмуют песчаный берег, и, плевав на запреты, ныряют безо всяких стеснений и страхов в Волгу. 

Фотокорреспондент V102.RU побывал на трех волгоградских пляжах, включая дикие, где стар и млад спасались от волгоградского пекла, кто как мог. Пока девчули блистали формами и «пилили» селфи, мужчины откровенно скучали, уставившись даже здесь в экраны смартфонов. Казалось, что сегодня самыми счастливыми и непосредственными были подростки, прыгавшие в воду с полузатопленной деревяшки.



Дикий пляж в микрорайоне Спартановка недалеко от отеля «Старт» по улице Грамши в почете у местных старожилов. В тени деревьев прячутся таблички, предупреждающие о запрете купания, но, похоже, что отдельных волгоградцев это только подстегивает. 



По самым скромным прикидкам сегодня здесь было около сотни человек. По песку бегают собаки, в воде — водоросли, рядом — плавучая пристань. Рай для дикарей. 



На набережной Тулака в Советском районе Волгограда людей значительно больше. Все же не всем близка полуспартанская эстетика. Кто-то хочет и на шезлонге полежать или ощутить себя в неком подобии бунгало.



Пляж на Тулака больше выбирают семейные. Пока родители отдыхают в тени навесов, подростки пробуют проплыть по Волге на надувных фламинго и единорогах вопреки запретам на купание.



Духота гонит людей в реку. Судя по всему, обратно выходить никто не спешит. Компанию отдыхающим составляют голуби, которые, видимо, тоже страдают от духоты и совершенно игнорят любые запреты. 



Пока в неофициальных лидерах пляж Бобры в Среднеахтубинском районе. Людей здесь действительно море, но кто-то начинает потихоньку сооружать подобие забора прямо на песке. Видимо скоро посещение станет платным. 



Пока дети плескаются на мелководье, взрослых ждет на берегу надувной желтый «банан». Желающих рассекать по волнам в этот раз не нашлось. Мимо на катере, словно тень, проскальзывает одинокий спасатель. 



Подростки тянут в воду деревяшку, с которой пытаются прыгать в воду, что те акробаты. Говорят, что простые вещи могут доставить истинное удовольствие. И пока двое держат кусок дерева, чтобы он не всплыл, третий начинает седлать «коня», а через пару секунд улетает через себя в пустоту волн.  



На песке много бутылок и мусора, но кого это может остановить, когда солнце не оставляет вообще никаких шансов? Уставшие от жары люди пытаются взять все, если не больше, даже от такого импровизированного места отдыха. 



Напомним, что еще 19 июня в мэрии Волгограда после долгого перерыва анонсировали скорое открытие пляжа в районе ЦПКиО. Правда, вполне вероятно, что заходить в воду официально будет нельзя. Все ждут результатов анализов воды, грунта и воздуха. 

Тем временем июнь уже пролетел, а июль под лучами волгоградского солнца «растает» еще быстрее. И пока кто-то верит и ждет обещанного, другие действуют и берут свое. Ведь лето оно такое — здесь и сейчас. 










Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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