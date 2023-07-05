В Волгограде трижды перекроют Нулевую продольную с 5 июля





В Центральном районе Волгограда в связи с дорожным ремонтом на Нулевой продольной магистрали на протяжении четырех дней, начиная с 5 июля, запланированы ограничения движения. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в администрации города.

По информации дорожников, работы будут вестись на участке набережной в районе круговой развязки на пересечении с ул. Комсомольской. Из-за плотного трафика дорожное покрытие здесь пришло в ненормативное состояние.

– Муниципалитет приступил к работам по устранению дефектов дорожного покрытия на одном из участков Нулевой продольной магистрали с наиболее интенсивным движением – на пересечении ул. Комсомольской и Набережной им. 62-й Армии, – сообщили в мэрии. – Для минимизации неудобства для волгоградских водителей основные работы будут проводиться в ночное время – с 21.00 до 6.00 в период с 5 по 8 июля.

Начиная уже с сегодняшнего вечера и до воскресенья, волгоградские автолюбители не смогут проехать по Нулевой продольной в границах от 7-й Гвардейской до Комсомольской.