Общество

В Волгограде трижды перекроют Нулевую продольную с 5 июля

Общество 05.07.2023 08:45
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05.07.2023 08:45


В Центральном районе Волгограда в связи с дорожным ремонтом на Нулевой продольной магистрали на протяжении четырех дней, начиная с 5 июля, запланированы ограничения движения. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в администрации города. 

По информации дорожников, работы будут вестись на участке набережной в районе круговой развязки на пересечении с ул. Комсомольской. Из-за плотного трафика дорожное покрытие здесь пришло в ненормативное состояние. 

– Муниципалитет приступил к работам по устранению дефектов дорожного покрытия на одном из участков Нулевой продольной магистрали с наиболее интенсивным движением – на пересечении ул. Комсомольской и Набережной им. 62-й Армии, – сообщили в мэрии. – Для минимизации неудобства для волгоградских водителей основные работы будут проводиться в ночное время – с 21.00 до 6.00 в период с 5 по 8 июля. 

Начиная уже с сегодняшнего вечера и до воскресенья, волгоградские автолюбители не смогут проехать по Нулевой продольной в границах от 7-й Гвардейской до Комсомольской. 

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