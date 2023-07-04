Общество

Что нужно для перерасчета за плохую уборку мусора: читаем ответ регоператора

Общество 04.07.2023 16:30
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04.07.2023 16:30


В компании «Ситиматик-Волгоград» в ответ на редакционный запрос ИА «Высота 102» рассказали, что необходимо сделать волгоградцам, чтобы был произведен перерасчет за некачественную услугу по вывозу мусора. Напомним, накануне о возможности вернуть деньги горожанам сообщили в Волгоградской городской думе

Так, по информации регионального оператора по обращению с ТКО, чтобы жителям Волгограда вернуть свои деньги, нужно составить акт о плохо проделанной работе. При составлении акта должен присутствовать представитель регоператора. 

В случае оказания услуги по обращению ТКО с перерывами или ненадлежащего качества, собственнику помещения необходимо составить акт оказания услуги ненадлежащего качества, предварительно уведомив регионального оператора, – рассказали в пресс-службе ООО «Ситиматик-Волгоград». – При неявке представителя регионального оператора потребитель составляет акт в присутствии не менее чем двух незаинтересованных лиц или с использованием фото- и видеофиксации и в течение трех рабочих дней направляет акт региональному оператору с требованием устранить выявленные нарушения в течение разумного срока, определенного потребителем.

На подписание акта у регионального оператора есть три рабочих дня со дня его получения. 

Подписанный документ региональный оператор направляет потребителю. В случае несогласия с содержанием акта, региональный оператор вправе написать возражение на акт с мотивационным указанием причин своего несогласия и направить такое возражение потребителю в течении трех рабочих дней со дня получения акта (пункт 7.1 типового договора), – сообщают в компании. 

Если региональный оператор не направил подписанный акт в течение трех дней, документ считается подписанным автоматически.  

Подчеркнем, что в ответе «Ситиматик-Волгоград» фигурирует важное для таких случаев словосочетание «со дня получения», то есть потребитель должен заручиться информацией о том, что акт регоператором был получен.  

В случае получения возражений регионального оператора, потребитель обязан рассмотреть возражения и, в случае согласия с возражениями, внести соответствующие изменения в акт (пункт 7.3 типового договора), – поясняют в пресс-службе «Ситиматик-Волгоград».

Акт о ненадлежащей уборке мусорной площадки должен содержать следующие сведения: 

  • сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес); 
  • сведения об объекте (объектах), на котором образуются ТКО, в отношении которых возникли разногласия (полное наименование, местонахождение, правомочие на объект (объекты), которым обладает сторона, направившая акт); 
  • сведения о нарушении соответствующих пунктов договора; 
  • другие сведения по усмотрению стороны, в том числе материалы фото- и видеосъемки (пункт 7.4 типового договора). 

Перерасчет платы за предоставление коммунальной услуги по обращению с ТКО с перерывами или ненадлежащего качества установлен Правилами предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 (далее – Правила № 354), – уточняют в компании. – К требованиям к качеству коммунальной услуги по обращению с ТКО относится обеспечение своевременного вывоза ТКО из мест (площадок) накопления.

Как часто должны вывозить мусор с придомовой территории: 

  • в холодное время года (при среднесуточной температуре +5 °C и ниже) не реже одного раза в трое суток,
  • в теплое время (при среднесуточной температуре выше +5 °C) не реже 1 раза в сутки (ежедневный вывоз).

В соответствии с Правилами № 354 допустимое отклонение сроков продолжительности перерывов, предоставления услуги ненадлежащего качества должно составлять:

  • не более 72 часов суммарно в течение одного месяца;
  • не более 48 часов единовременно – при среднесуточной температуре воздуха +5 °C и ниже;
  • не более 24 часов единовременно – при среднесуточной температуре воздуха свыше +5 °C.

– Обращаем внимание, что в случае  когда на контейнерной площадке или за ее пределами размещены иные виды (группы) отходов, а также их смеси, такие как ветки, древесные остатки, грунт, строительные отходы, образованные при капитальном ремонте жилых помещений, автомобильные шины, не относящиеся к твердым коммунальным отходам (ТКО) и не входят в обязанности по вывозу ООО «Ситиматик – Волгоград», соответственно  перерасчету такие группы отходов не подлежат, – добавляют в компании. 


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