Что нужно для перерасчета за плохую уборку мусора: читаем ответ регоператора

В компании «Ситиматик-Волгоград» в ответ на редакционный запрос ИА «Высота 102» рассказали, что необходимо сделать волгоградцам, чтобы был произведен перерасчет за некачественную услугу по вывозу мусора. Напомним, накануне о возможности вернуть деньги горожанам сообщили в Волгоградской городской думе.

Так, по информации регионального оператора по обращению с ТКО, чтобы жителям Волгограда вернуть свои деньги, нужно составить акт о плохо проделанной работе. При составлении акта должен присутствовать представитель регоператора.

– В случае оказания услуги по обращению ТКО с перерывами или ненадлежащего качества, собственнику помещения необходимо составить акт оказания услуги ненадлежащего качества, предварительно уведомив регионального оператора, – рассказали в пресс-службе ООО «Ситиматик-Волгоград». – При неявке представителя регионального оператора потребитель составляет акт в присутствии не менее чем двух незаинтересованных лиц или с использованием фото- и видеофиксации и в течение трех рабочих дней направляет акт региональному оператору с требованием устранить выявленные нарушения в течение разумного срока, определенного потребителем.

На подписание акта у регионального оператора есть три рабочих дня со дня его получения.

– Подписанный документ региональный оператор направляет потребителю. В случае несогласия с содержанием акта, региональный оператор вправе написать возражение на акт с мотивационным указанием причин своего несогласия и направить такое возражение потребителю в течении трех рабочих дней со дня получения акта (пункт 7.1 типового договора), – сообщают в компании.

Если региональный оператор не направил подписанный акт в течение трех дней, документ считается подписанным автоматически.

Подчеркнем, что в ответе «Ситиматик-Волгоград» фигурирует важное для таких случаев словосочетание «со дня получения», то есть потребитель должен заручиться информацией о том, что акт регоператором был получен.

– В случае получения возражений регионального оператора, потребитель обязан рассмотреть возражения и, в случае согласия с возражениями, внести соответствующие изменения в акт (пункт 7.3 типового договора), – поясняют в пресс-службе «Ситиматик-Волгоград».

Акт о ненадлежащей уборке мусорной площадки должен содержать следующие сведения: