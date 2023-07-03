Региональный оператор по обращению с ТКО «Ситиматик-Волгоград» сделает перерасчет за не вывезенный вовремя мусор. С такой информацией, сообщает ИА «Высота 102», 3 июля выступила Волгоградская городская дума.

– К сожалению, за минувшую неделю ситуация с вывозом мусора не улучшилась, – констатируют в Волгоградской городской думе со ссылкой на результаты мониторинга группа депутатов во главе с председателем комитета по благоустройству гордумы Ириной Фоминой. – Продолжает поступать множество обращений граждан с конкретными проблемными адресами. Из пяти жалоб реакции оператора удается добиться по двум-трем. В остальных случаях мусор продолжает накапливаться.

Одновременно думе подчеркивают, что за прошедшие семь дней в Волгограде «немного стабилизировался» график вывоза мусора.

– Но вот площадки накопления ТБО по-прежнему остаются захламленными - в основном, крупногабаритными отходами, – говорят в гордуме. – При этом жалобы на неудовлетворительную работу оператора идут со всех районов Волгограда. Но самые большие сложности в Тракторозаводском, Краснооктябрьском и Красноармейском районах. В мае-июне регоператор объяснял нарушение графика вывоза мусора ограничением работы полигонов, принимающих ТКО. Однако, по мнению депутатов, это внутренние проблемы компании, которые не должны сказываться на исполнении ею обязательств перед гражданами.

На недавнем заседании фракция «Единой России» в Волгоградской городской думе по итогам состоявшегося обсуждения приняла обращение в адрес ООО «Ситиматик-Волгоград» с требованием сделать перерасчет платы для жителей за некачественно оказанные услуги по вывозу мусора.

– В своем ответе, полученном накануне, регоператор обещает выполнить перерасчет потребителям «в случае подтверждения фактов нарушения качества услуги по обращению с ТКО» и отразить его в платежном документе за следующий расчетный период, – сообщают Ирина Фомина. – Депутаты проконтролируют, как это будет реализовываться.

Редакция ИА «Высота 102», в свою очередь, направила запрос в ООО «Ситиматик-Волгоград» с просьбой пояснить, каким образом волгоградцы должны доказать невывоз мусора, чтобы претендовать на перерасчет. Ответ в компании обещали предоставить уже завтра.

Фото: архив ИА «Высота 102»