Происшествия

Опрокинулась от удара. В Волгоградской области в ДТП с фурой погиб водитель, женщина в больнице

Происшествия 03.07.2023 11:58
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03.07.2023 11:58


Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП с грузовиками на 730 километре трассы Р-22 «Каспий» в Новоаннинском районе Волгоградской области. Как сообщает V102.RU, погиб водитель одной из фур, 35-летнюю пассажирку увезли в больницу. Инцидент произошел сегодня примерно в 08.50.  



— По предварительной информации, 41-летний водитель за рулем грузового автомобиля Mercedes-Benz при обгоне не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с полуприцепом попутной грузовой автомашины Volvo, — пояснили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — От столкновения грузовик  Mercedes-Benz выехалана обочину и опрокинулся. 


По уточненным данным полицейского ведомства, в результате аварии на месте погиб водитель Mercedes-Benz. В больницу с травмами доставили его 35-летняя пассажирку.     


— На месте аварии работают экипажи областной ГАИ, следственно-оперативная группа. Движение осуществляется в штатном режиме, — добавили в региональном главке МВД. 

По информации комитета здравоохранения Волгоградской области, пострадавшую в смертельной аварии пассажирку фуры доставили в Михайловскую ЦРБ.

— Женщина госпитализирована в реанимационное отделение, — добавили в облздраве. — Врачи оценивают состояние пациентки как тяжелое. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Видео: «Новоаннинский сегодня» / t.me

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