В соцсетях, впрочем, разгорелся спор. Некоторые считают, что часть покрытия уцелеет до следующей весны.
Напомним, V102.RU сообщало о странном ремонте дороги на улице Березовая в частном секторе Котово. Жители утверждали, что дорогу засыпали землей с редкими фрагментами асфальтовой крошки, зато со стеклом и колючей проволокой. Горожане предупреждали, что покрытие исчезнет после нескольких дождей. И их опасения подтверждаются.
Дорогу на улице Березовая власти Котово «отремонтировали» по решению суда. Редакция V102.RU почти две недели назад направила запрос в администрацию городского поселения с просьбой пояснить ситуацию с ремонтом дороги. Однако чиновники на него не ответили.