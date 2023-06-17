«Она же уплывет»: в Котово по решению суда дорогу засыпали землей

- Да мы тут колеса сразу пробьем, кто нам возместит ущерб? – взывали они к рабочим, которые хранили гордое молчание и продолжали разравнивать шлак.
Общество 17.06.2023 11:50
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17.06.2023 11:50
- Да мы тут колеса сразу пробьем, кто нам возместит ущерб? – взывали они к рабочим, которые хранили гордое молчание и продолжали разравнивать шлак.
Жители Котово Волгоградской области в очередной раз изумились «нано-технологиям» при ремонте городских дорог. Как рассказали V102.RU котовчане, проживающие на улице Березовая, участок грунтовой дороги накануне вдруг начали засыпать землей.
- Мы поинтересовались у рабочих, что они делают. Они сказали, что ремонтируют дорогу и засыпают ее асфальтовой крошкой. Мы спросили, где же эта крошка? Мы увидели вместо крошки какой-то чернозем вперемешку со строительным мусором, колючей проволокой и битым стеклом, - рассказали потрясенные горожане.
– Мы надеялись, что хотя бы сверху чем-то ее «прикроют», но нам заявили, что эта мусорная земля – это и есть весь «ремонт».
В особенном волнении пребывали жители, имеющие автомобили.
- Да мы тут колеса сразу пробьем, кто нам возместит ущерб? – взывали они к рабочим, которые хранили гордое молчание и продолжали разравнивать шлак.
По словам котовчан, люди требовали показать документы на так называемую асфальтовую крошку, которой гордо именовали кучи выгружаемой земли. Однако ни водитель, ни бригадир, руководящий «ремонтом» дороги, делать это категорически отказались.
- Мы позвонили в администрацию городского поселения, попросили, чтобы на место приехала глава Наталья Ефимченко, и объяснила непонятные нам действия, однако она, видимо, не захотела разбираться в происходящем, - продолжают котовчане. – Но такой ремонт дороги нам не нужен. При первом дожде все это превратится в грязь и просто уплывет ниже по улице.
Причем, по словам жителей улицы, эта дорога выглядела до так называемого ремонта гораздо лучше.- Жители улицы подвозили сами к своим домовладениям щебенку, чтобы было удобно было выезжать и подъезжать на машине, поэтому хоть какая-то, но щебенка здесь была. Теперь здесь появилась земляная дорога. Мы все в шоке, если вообще можно передать наши эмоции, - говорят котовчане. - У многих дети на колясках, мы тут просто не проедем!
Между тем, как стало известно V102.RU, участок дороги по улице Березовая городские власти «ремонтируют» по решению суда. Еще в конце 2021 года прокуратура Котовского района обратилась с иском в суд о понуждении администрации городского поселения привести участок дороги на улице Березовая в соответствии с ГОСТом, так как ее состояние угрожало безопасности для участников дорожного движения, а в ответ на представление надзорного органа в администрации заявили, что не могут его исполнить. Суд иск прокуратуры удовлетворил, было заведено исполнительное производство, и, вероятно, теперь администрация отчитается о выполнении решения суда.
Однако жители намерены более детально разобраться в технологиях, которые были применены на улице Березовая. Ведь, если надзорные органы признают их приемлемыми, то землей вместо асфальта можно засыпать все дороги города. Благо, ее у нас много, хватит не только на Котово, но и на другие города Волгоградской области.Фото читателей V102.RU и Александра Касьянова, видео Александра Касьянова
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