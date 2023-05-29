Сегодня, 29 мая, в Михайловке Волгоградской области простились с 39-летним Александром Бальбузой, погибшим в боях за Артемовск. Как рассказал V102.RU атаман Михайловского юрта Сергей Барышников, Александр был бойцом добровольческого отряда Усть-Медведицкого казачьего округа.

– Александр был тяжело ранен 19 мая, скончался от ранений 21 мая. У него осталась семья – супруга и двое детей, – говорит Сергей Барышников. – Сегодня очень много людей пришли проститься с ним. Это первая смерть в казачьем добровольческом отряде. Дай Бог, чтобы последняя. Мы всегда будем помнить о нашем воине.

Александр Бальбуза работал на Себряковском цементном заводе. Когда в августе прошлого года энтузиасты-казаки решили сформировать добровольческий отряд и принять участие в специальной военной операции, решил вступить в его ряды.

В отряд попросились около трех десятков добровольцев из Михайловки, Волгограда, Серафимовича, Фролово, Иловли и других районов региона. Костяк объединения составляли мужчины в возрасте от 40 до 50 лет, которые принимали участие в чеченской и сирийской кампаниях. Экипировку бойцы приобретали себе сами, помощь в сборах отряда на СВО оказывали и обычные жители.