Общество

«Он был казаком-добровольцем»: в Михайловке похоронили погибшего под Артемовском Александра Бальбузу

Общество 29.05.2023 15:03
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29.05.2023 15:03


Сегодня, 29 мая, в Михайловке Волгоградской области простились с 39-летним Александром Бальбузой, погибшим в боях за Артемовск. Как рассказал V102.RU атаман Михайловского юрта Сергей Барышников, Александр был бойцом добровольческого отряда Усть-Медведицкого казачьего округа.

– Александр был тяжело ранен 19 мая, скончался от ранений 21 мая. У него осталась семья – супруга и двое детей, – говорит Сергей Барышников. – Сегодня очень много людей пришли проститься с ним. Это первая смерть в казачьем добровольческом отряде. Дай Бог, чтобы последняя. Мы всегда будем помнить о нашем воине. 

Александр Бальбуза работал на Себряковском цементном заводе. Когда в августе прошлого года энтузиасты-казаки решили сформировать добровольческий отряд и принять участие в специальной военной операции, решил вступить в его ряды. 

В отряд попросились около трех десятков добровольцев из Михайловки, Волгограда, Серафимовича, Фролово, Иловли и других районов региона. Костяк объединения составляли мужчины в возрасте от 40 до 50 лет, которые принимали участие в чеченской и сирийской кампаниях. Экипировку бойцы приобретали себе сами, помощь в сборах отряда на СВО оказывали и обычные жители.

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