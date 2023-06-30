Общество

«Они бы прожили недолго»: в приюте МБУ «Северное» Волгограда спасают дворняг с онкологией

Общество 30.06.2023 17:14
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30.06.2023 17:14


В приюте  МБУ «Северное» в Волгограде в последние дни прибавилось постояльцев, которым понадобились дополнительный уход и лечение. Как рассказала V102.RU главный ветеринарный врач учреждения Гуля Горбунова, безнадзорные животные, обитающие на улице, и так входят в группу риска по ряду заболеваний. Но бывают случаи, когда бездомышей в буквальном смысле слова приходится спасать от неминуемой смерти. 

Сейчас в зоне изолятора пункта находятся несколько питомцев, жизням которых угрожает серьезная опасность. 



– Служба отлова доставила двух собак, у которых во время операций по стерилизации обнаружилась злокачественная опухоль, – говорит главный ветеринарный врач учреждения. – В подобных случаях животным необходимо пройти курс химиотерапии. Иначе они не проживут и нескольких месяцев. 


Препараты для химиотерапии доставили в МБУ «Северное» волонтеры, с которыми сотрудничает учреждение. В настоящее время одна из собак уже прошла полный курс. Вторую только готовят к получению препарата – она еще ослаблена после операции по стерилизации. 


А недавно в приюте появился еще один сложный пациент. У щенка-подростка не работают задние конечности. 

– Или он попал под машину, или кто-то его сильно ударил, – рассказывают сотрудники учреждения. – В любом случае, на улице он бы долго не прожил – не смог найти себе пропитание. 


Сейчас судьбой нового обитателя  занялись волонтеры. Животное отвезут на рентген, а потом, исходя из результатов обследования, за дело возьмутся самые опытные ветеринары. Если же травма, полученная собакой, окажется неизлечимой, то собаку, конечно же, не вернут в среду обитания, а оставят в учреждении на пожизненном содержании. 


Еще одна трагическая история произошла с тремя крошечными щенками, которых в настоящее время выкармливают сотрудники приюта. 

– Нам позвонили жители, сообщили, что мамочку трех крошечных щенков сбила насмерть машина, – рассказала Гуля Горбунова. – Малыши даже толком есть еще сами не умели. И неминуемо бы погибли. Сейчас они уже научились самостоятельно есть, пьют молоко. Как только подрастут, мы их выпустим в наши общие ясли, где содержатся щенки. 


А одна из собак попала в приют с целым выводком. Собаку и восьмерых щенят сотрудники МБУ «Северное» забрали с железнодорожной станции Максима Горького в Советском районе. Малыши подросли и стали выбегать на железнодорожные пути. Все это могло в любой момент закончиться трагедией. Работники станции, которые были свидетелями подобных несчастных случаев, попросили сотрудников учреждения забрать животных.

– Сначала мамочка была не очень дружелюбной, – вспоминают сотрудники. – Ее можно было понять – она защищала потомство. Но теперь она успокоилась, поняла, что люди не причинят ей вреда и спокойно пускает работников в вольер для уборки и кормления. 


Подобные случаи, когда в  МБУ «Северное» попадают собаки, нуждающиеся в особой помощи, здесь совсем не редки. 

– Главная наша задача – основываясь на принципе гуманности сделать все для их спасения и вернуть в среду обитания, как и предусматривает федеральный закон. И большое спасибо нашим волонтерам, которые вместе с нами занимаются этой работой, – заключила Гуля Горбунова. – Они всегда откликаются на наши просьбы, бросают все, мчатся на помощь, спасают питомцев, проводят здесь и выходные дни. Огромная благодарность нашим друзьям - Юлии Анатольевне Тепляковой, Наталье Владленовне Плутенко, Евгении Николаевне Кавериной, Вере Владимировне Чеваниной, Виктории Николаевне Желонкиной, Галине Владимровне Демьяновой, Элле Ивановне Орловой, Ольге Владимировне Новичковой. 


Фото: Павел Мирошкин

Видео: Алексей Костяков 

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