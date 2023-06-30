В Волгограде с 3 июля на Первой продольной магистрали увеличат количество рейсов автобусов, обслуживающих маршрут от ж/д-вокзала до гостиницы «Старт». Общественный транспорт будет курсировать по городу под номером «ноль».

– Временному автобусному маршруту «Гостиница "Старт" – ж/д Вокзал», запущенному муниципалитетом в связи с реконструкцией наземной линии скоростного трамвая, присвоен номер «0», – сообщили в администрации Волгограда ИА «Высота 102». – Транспортную обстановку ежедневно отслеживают специальные контрольные группы из сотрудников транспортного предприятия и департамента городского хозяйства администрации города. На основании собранных контрольными группами данных о загрузке подвижного состава в случае необходимости МКП «ЦУПП» при необходимости оперативно принимает решения о корректировке движения транспорта.

Расписание маршрута №0 с 3 июля:

от гостиницы «Старт» 5.39, 5.59, 6.09, 6.26, 6.35 и 6.54.

от железнодорожного вокзала 17.54, 18.01, 18.16, 18.52, 19.11 и 19.21.

– Кроме того, с 26 июня в Волгограде работает компенсационный троллейбусный маршрут №8к «Нижний поселок ВГТЗ – Детский центр» по будням с 6.00 до 19.00 с 10-минутным интервалом в часы пик. Он дополнил работающие в усиленном режиме маршруты №8а «Инструментальный завод» - «Оптово-строительный рынок» и №10а «Ул. Грамши - Жилгородок». Таким образом, в период реконструкции линии скоростного трамвая альтернативу ему составляют порядка 60 единиц электротранспорта, осуществляющих перевозки по Первой продольной магистрали, – напоминают в мэрии.

Оставлять свои пожелания и замечания жители Волгограда могут, позвонив на горячую линию по вопросам транспортного обслуживания населения: 23-31-60.