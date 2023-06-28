Общество

Путин наградил врача и известного тележурналиста из Волгоградской области

Общество 28.06.2023 16:22
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28.06.2023 16:22


Президент России Владимир Путин своим Указом от 27 июня 2023 года № 477 отметил госнаградами врача и известного тележурналиста из Волгоградской области. Как сообщает V102.RU, на федеральном уровне отмечены Сергей Калашников и Асланбек Керашев. 


— За заслуги в области социальной защиты населения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации» присвоено директору ГБССУ СО ГПВИ «Волжский психоневрологический интернат» Сергею Калашникову, — сообщает информагентство со ссылкой на текст опубликованного документа. 

Согласно открытым данным, 60-летний глава интерната начал работать в системе соцзащиты населения Волгоградской области с 1993 года. Возглавил Волжский  психоневрологический интернат с мая 1997-го. В 2005 и 2011 годах становился победителем Волгоградского областного конкурса «Лучший менеджер года» в номинации «Социальная сфера». 


Не обошел президент вниманием и известного российского журналиста и политолога. 

— За большие заслуги в развитии телевидения и радиовещания, многолетнюю плодотворную деятельность орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени наградить директора филиала ФГУП «ВГТРК» ГТРК «Волгоград-ТРВ» Асланбека Керашева, — гласит текст Указа. 

Сын знаменитого адыгейского писателя-прозаика Тембота Керашева когда-то начинал свой трудовой путь с должности младшего литературного сотрудника в городе Майкопе. Сегодня 75-летний Керашев стоит у руля областного телевидения. 

Фото: ГТРК «Волгоград-ТРВ» / ГБССУ СО ГПВИ «Волжский психоневрологический интернат» / архив ИА «Высота 102» 

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