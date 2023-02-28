Владимир Путин наградил журналиста и артиста из Волгограда

Президент России Владимир Путин отметил на государственном уровне еще двоих жителей Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованный накануне указ, высоких наград удостоены артист волгоградского института искусств и сотрудница «Волгоград-ТРВ».
Почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ» указом президента присвоено Юрию Щербакову – артисту фольклорного ансамбля «Станица» Волгоградского государственного института искусств и культуры.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена начальник службы информационных программ «Волгоград-ТРВ» Ирина Емельянчик.
Напомним, накануне сообщалось о том, что почетное звание «Народный учитель Российской Федерации» присвоено указом главы государства директору Лебяжинской средней школы Нине Будариной.
Фото: ВГИИК, «Волгоград-ТРВ»