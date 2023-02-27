Камышанке Нине Будариной Путин присвоил звание «Народный учитель РФ»

Президент России Владимир Путин присвоил звание «Народный учитель Российской Федерации» жительнице Волгоградской области Нине Будариной. Как сообщает ИА «Высота 102», указ опубликован сегодня, 27 февраля.

— Присвоить почетное звание «Народный учитель РФ» директору Лебяжинской средней школы Камышинского района Волгоградской области школы Нине Степановне Будариной, — отмечается в указе.

Уточняется, что столь высокое звание присвоено за большие заслуги в сфере образования и патриотического воспитания молодежи, проявленные высокие моральные, нравственные и духовные качества при исполнении гражданского долга. С высокой госнаградой Нину Степановну поздравил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Напомним, что Нина Бударина — уроженка Камышина. С 1953 года проходила обучение в местной средней школе № 4. После получения аттестата продолжила обучение в Астраханском педагогическом институте на физико-математическом факультете. После окончания учебы в 1968 году Бударина устроилась в школу № 9 Камышина. педагог занималась организацией внешкольной и внеклассной работы.

С 1980-го трудилась в ПТУ № 57 Камышина, занимая должность замдиректора по учебно-воспитательной работе. Через год Нина Степановна возглавила среднюю школу в селе Лебяжье Камышинского района, которой руководит до сих пор. Успехи педагога неоднократно отмечались на самом высоком уровне. В 1986 году ее наградили знаком «Отличник народного просвещения», а в 1991-м присвоили звание «Заслуженный учитель Российской Федерации».

Лебяжинская средняя школа под руководством Нины Будариной по праву считается одним из лучших в Камышинском районе. Ее воспитанники заявляют о себе не только в России, но и за рубежом. При деятельной поддержке руководителя в школе открыт музей имени Героя России Алексея Осокина.

Фото: администрация Камышина