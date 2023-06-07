Общество

Президент наградил волгоградского сенатора Горнякова

Общество 07.06.2023 09:56
0
07.06.2023 09:56


Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» награжден сенатор от Волгоградской области Сергей Горняков. Как сообщает V102.RU, 29-страничный Указ о награждении наградами РФ подписал президент России Владимир Путин.
Награда Горнякову, как отмечается в документе, присуждена «за вклад развития парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу».
Сергей Горняков в Совете Федераций РФ является членом комитета по социальной политике. В Волгоградской области сенатор возглавляет региональное отделение партии «Единая Россия». 
Справка. 
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» — государственная награда Российской Федерации. Учреждена Указом Президента РФ от 2 марта 1994 года № 442. Награда имеет две степени. Высшей степенью медали является I степень, дающая право при новых заслугах на награждение орденом  «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Награждение производится последовательно: медалью II степени, потом медалью I степени.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
07.06.2023 13:42
Общество 07.06.2023 13:42
Комментарии

0
Далее
Общество
07.06.2023 13:10
Общество 07.06.2023 13:10
Комментарии 0

0
Далее
Общество
07.06.2023 11:11
Общество 07.06.2023 11:11
Комментарии

0
Далее
Общество
07.06.2023 10:40
Общество 07.06.2023 10:40
Комментарии

0
Далее
Общество
07.06.2023 10:18
Общество 07.06.2023 10:18
Комментарии 0

0
Далее
Общество
07.06.2023 10:10
Общество 07.06.2023 10:10
Комментарии 0

0
Далее
Общество
07.06.2023 09:53
Общество 07.06.2023 09:53
Комментарии

0
Далее
Общество
06.06.2023 20:41
Общество 06.06.2023 20:41
Комментарии

0
Далее
Общество
06.06.2023 19:29
Общество 06.06.2023 19:29
Комментарии

0
Далее
Общество
06.06.2023 18:39
Общество 06.06.2023 18:39
Комментарии 0

0
Далее
Общество
06.06.2023 16:19
Общество 06.06.2023 16:19
Комментарии 0

0
Далее
Общество
06.06.2023 15:40
Общество 06.06.2023 15:40
Комментарии

0
Далее
Общество
06.06.2023 15:11
Общество 06.06.2023 15:11
Комментарии

0
Далее
Общество
06.06.2023 14:34
Общество 06.06.2023 14:34
Комментарии

0
Далее
Общество
06.06.2023 13:57
Общество 06.06.2023 13:57
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:42
«Две недели назад спустили письмо»: в аэропорту Волгограда ужесточили регистрацию пассажиров из-за антитеррораСмотреть фотографии
13:22
В Волгограде грабителям элитного салона часов и украшений «Клеопатра» вынесли приговорСмотреть фотографииCмотреть видео
13:10
От удобрений до цифровых сервисов: аграрии Волгоградской области укрепляются надежными партнерамиСмотреть фотографии
12:10
Фирму экс-депутата Волгоградской гордумы оштрафовали за незаконную свалкуСмотреть фотографии
11:42
Под Волгоградом наркодилер во время погони выбросил полкило зелья из автоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:19
Инструмент волжского производителя завоевывает российский рынокСмотреть фотографииCмотреть видео
11:11
«Хотим вернуться домой»: в Волгограде после взрыва в пятиэтажке жильцы скитаются по угламСмотреть фотографии
10:50
Педагог из Михайловки попала в кредитную кабалу после звонка аферистаСмотреть фотографии
10:40
Под Волгоградом увековечили память погибшего на СВО матроса Александра СпиридоноваСмотреть фотографии
10:25
В Волжском пенсионер за рулем иномарки улетел в кюветСмотреть фотографии
10:18
Жителям Волгоградской области напомнили правила безопасного поведения вблизи железной дорогиСмотреть фотографии
10:10
Энергетики вывели к свету еще 2027 дачников в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:56
Президент наградил волгоградского сенатора ГорняковаСмотреть фотографии
09:53
«Герои не умирают»: в Волгоградской области простятся с бойцом ЧВК «Вагнер»Смотреть фотографии
08:45
Коммуналка занимает четверть расходов волгоградцев на платные услугиСмотреть фотографии
07:57
«Ни денег, ни суда»: волгоградцы требуют наказания для обманувшего их продавца кирпичейСмотреть фотографии
21:47
«Увидела и обомлела»: горы мусора в пригороде Волгограда бьют рекордыСмотреть фотографииCмотреть видео
21:05
Стали известны подробности личной жизни подозреваемого в педофилии волгоградцаСмотреть фотографии
20:55
600 литров ядовитого сидра изъяли из оборота в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:41
Расписание волгоградских электричек изменится 11 и 12 июняСмотреть фотографии
20:25
В Волгограде гендиректора химпроизводства осудили за смерть аппаратчикаСмотреть фотографии
20:01
В Волгограде хотят в 2,5 раза повысить штраф за парковку на газонеСмотреть фотографии
19:29
Депутат гордумы Дмитрий Крылов оштрафован в Волгограде за публикацию с экстремистским клипомСмотреть фотографии
19:03
«Во, гля, цены!»: в Волгограде речная рыба по стоимости перегнала краснуюСмотреть фотографии
18:31
В Волгограде выявлены точки продажи смертельно опасного сидраСмотреть фотографии
17:49
«Ждем новую машину»: прибывшая в заливаемый фекалиями Котово спецтехника вышла из строяСмотреть фотографии
17:29
Балет — виртуальный, эмоции — настоящие: дополненная реальность в поддержку нового сериалаСмотреть фотографии
16:47
«Уже построили две дамбы»: чиновники Калача-на-Дону подготовились к эвакуации жителей из-за наводненияСмотреть фотографии
16:19
Здание цеха волгоградского металлургического предприятия украсило юбилейное граффитиСмотреть фотографии
16:18
«Он уже ликвидирован»: в хуторе Волгоградской области волк убил тринадцать ягнятСмотреть фотографииCмотреть видео
 