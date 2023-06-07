Президент наградил волгоградского сенатора Горнякова

Общество 07.06.2023 09:56
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07.06.2023 09:56
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» награжден сенатор от Волгоградской области Сергей Горняков. Как сообщает V102.RU, 29-страничный Указ о награждении наградами РФ подписал президент России Владимир Путин.
Награда Горнякову, как отмечается в документе, присуждена «за вклад развития парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу».
Сергей Горняков в Совете Федераций РФ является членом комитета по социальной политике. В Волгоградской области сенатор возглавляет региональное отделение партии «Единая Россия».
Справка.
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» — государственная награда Российской Федерации. Учреждена Указом Президента РФ от 2 марта 1994 года № 442. Награда имеет две степени. Высшей степенью медали является I степень, дающая право при новых заслугах на награждение орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Награждение производится последовательно: медалью II степени, потом медалью I степени.
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