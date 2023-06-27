Эксперты назвали главные проблемы Волгограда и Волжского





Волгоград и Волжский не вошли в список российских городов с высоким качеством жизни. Как сообщает V102.RU со ссылкой на исследование Финуниверситета при правительстве РФ, самыми комфортными были признаны Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Севастополь и Краснодар. Волгоград и Волжский оказались лишь в третьей категории городов по данному показателю. Так, аналитики разделили все российские города на три группы: города с высоким качеством жизни, города с достаточно высоким качеством жизни и города, где требуются усилия по повышению качества жизни. Волгоград и Волжский не вошли в список российских городов с высоким качеством жизни. Как сообщает V102.RU со ссылкой на исследование Финуниверситета при правительстве РФ, самыми комфортными были признаны Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Севастополь и Краснодар. Волгоград и Волжский оказались лишь в третьей категории городов по данному показателю. Так, аналитики разделили все российские города на три группы: города с высоким качеством жизни, города с достаточно высоким качеством жизни и города, где требуются усилия по повышению качества жизни.

В частности, эксперты указали на главные проблемы Волгограда и Волжского, над которыми нужно еще работать властям. Так, в Волгограде в качестве слабых мест указаны проблемы в ЖКХ, с медобслуживанием, экологией, дорожным хозяйством и в целом уровень жизни определен как недостаточный. В частности, эксперты указали на главные проблемы Волгограда и Волжского, над которыми нужно еще работать властям. Так, в Волгограде в качестве слабых мест указаны проблемы в ЖКХ, с медобслуживанием, экологией, дорожным хозяйством и в целом уровень жизни определен как недостаточный.

В Волжском аналитики также зафиксировали недостаточный уровень жизни, проблемы с ЖКХ, в дорожном хозяйстве, экологии, а также недоступность культурных учреждений. В Волжском аналитики также зафиксировали недостаточный уровень жизни, проблемы с ЖКХ, в дорожном хозяйстве, экологии, а также недоступность культурных учреждений.

Исследование проводилось по итогам второго квартала 2023 года. Направления, по которым проводится мониторинг качества жизни: уровень материального благополучия, проявлением которого является потребительская активность; доступность недвижимости; качество медицинского обслуживания населения; состояние экологической среды в городе, качество воды, воздуха, переработка отходов; качество работы учреждений среднего и высшего образования; распространенность деструктивного поведения, которое может привести к потере здоровья или сокращению продолжительности жизни (бытовое насилие, злоупотребление алкоголем, распространенность самогоноварения, курение, мелкая преступность, квартирные кражи, уличные нападения, преступления против женщин сексуального характера, и т п.); интерес к культурным ценностям, включая литературу, театры, музеи, выставки, стремление к получению качественного среднего, высшего и второго высшего образования, а также профессиональной переподготовки; конфликтность общественных отношений — различные споры, жалобы, судебные иски, включая конфликты с банками и страховыми компаниями по поводу качества оказания финансовых услуг и т.д. Исследование проводилось по итогам второго квартала 2023 года. Направления, по которым проводится мониторинг качества жизни: уровень материального благополучия, проявлением которого является потребительская активность; доступность недвижимости; качество медицинского обслуживания населения; состояние экологической среды в городе, качество воды, воздуха, переработка отходов; качество работы учреждений среднего и высшего образования; распространенность деструктивного поведения, которое может привести к потере здоровья или сокращению продолжительности жизни (бытовое насилие, злоупотребление алкоголем, распространенность самогоноварения, курение, мелкая преступность, квартирные кражи, уличные нападения, преступления против женщин сексуального характера, и т п.); интерес к культурным ценностям, включая литературу, театры, музеи, выставки, стремление к получению качественного среднего, высшего и второго высшего образования, а также профессиональной переподготовки; конфликтность общественных отношений — различные споры, жалобы, судебные иски, включая конфликты с банками и страховыми компаниями по поводу качества оказания финансовых услуг и т.д.

Фото V102.RU