Общество

Эксперты назвали главные проблемы Волгограда и Волжского

Общество 27.06.2023 09:27
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27.06.2023 09:27


Волгоград и Волжский не вошли в список российских городов с высоким качеством жизни. Как сообщает V102.RU со ссылкой на исследование Финуниверситета при правительстве РФ, самыми комфортными были признаны Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Севастополь и Краснодар.  Волгоград и Волжский оказались лишь в третьей категории городов по данному показателю. Так, аналитики разделили все российские города на три группы: города с высоким качеством жизни, города с достаточно высоким качеством жизни и города, где требуются усилия по повышению качества жизни. 
В частности, эксперты указали на главные проблемы Волгограда и Волжского, над которыми нужно еще работать властям. Так, в Волгограде в качестве слабых мест указаны проблемы в ЖКХ, с медобслуживанием, экологией, дорожным хозяйством и в целом уровень жизни определен как недостаточный. 
В Волжском аналитики также зафиксировали недостаточный уровень жизни, проблемы с ЖКХ, в дорожном хозяйстве, экологии, а также недоступность культурных учреждений. 
Исследование проводилось по итогам второго квартала 2023 года. Направления, по которым проводится мониторинг качества жизни: уровень материального благополучия, проявлением которого является потребительская активность; доступность недвижимости; качество медицинского обслуживания населения; состояние экологической среды в городе, качество воды, воздуха, переработка отходов; качество работы учреждений среднего и высшего образования; распространенность деструктивного поведения, которое может привести к потере здоровья или сокращению продолжительности жизни (бытовое насилие, злоупотребление алкоголем, распространенность самогоноварения, курение, мелкая преступность, квартирные кражи, уличные нападения, преступления против женщин сексуального характера, и т п.); интерес к культурным ценностям, включая литературу, театры, музеи, выставки, стремление к получению качественного среднего, высшего и второго высшего образования, а также профессиональной переподготовки; конфликтность общественных отношений — различные споры, жалобы, судебные иски, включая конфликты с банками и страховыми компаниями по поводу качества оказания финансовых услуг и т.д. 
Фото V102.RU

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