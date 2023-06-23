Общество

Волгоградский Роспотребнадзор нашел кишечную палочку в школьном шницеле

Общество 23.06.2023 07:27
0
23.06.2023 07:27


Роспотребнадзор требует привлечь к административной ответственности руководство сельской  школы из-за некачественной еды. Как сообщили V102.RU в пресс-службе арбитражного суда Волгоградской области, в марте этого года во время внеплановой проверки МКОУ «Двойновская средняя школа» Новониколаевского района в школьной столовой в шницеле были обнаружены бактерии групп кишечной палочки.
Директору школы выписали предписание об устранении выявленных нарушений, которое руководство образовательного учреждения должно было исполнить до 16 апреля, а именно, обеспечить безопасность пищевой продукции по микробиологическим показателям. 
Однако во время повторной проверки выяснилось, что нарушения устранены не были. Тогда ведомство обратилось в суд с требованием привлечь руководство школы к административной ответственности за неисполнение предписания. 
Предварительное заседание назначено на первую декаду июля. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
23.06.2023 14:16
Общество 23.06.2023 14:16
Комментарии

0
Далее
Общество
23.06.2023 13:59
Общество 23.06.2023 13:59
Комментарии

0
Далее
Общество
23.06.2023 12:39
Общество 23.06.2023 12:39
Комментарии

0
Далее
Общество
23.06.2023 11:41
Общество 23.06.2023 11:41
Комментарии 0

0
Далее
Общество
23.06.2023 11:13
Общество 23.06.2023 11:13
Комментарии

0
Далее
Общество
23.06.2023 10:44
Общество 23.06.2023 10:44
Комментарии

0
Далее
Общество
23.06.2023 09:49
Общество 23.06.2023 09:49
Комментарии

0
Далее
Общество
23.06.2023 09:08
Общество 23.06.2023 09:08
Комментарии 0

0
Далее
Общество
23.06.2023 07:56
Общество 23.06.2023 07:56
Комментарии

0
Далее
Общество
22.06.2023 21:19
Общество 22.06.2023 21:19
Комментарии

0
Далее
Общество
22.06.2023 20:49
Общество 22.06.2023 20:49
Комментарии

0
Далее
Общество
22.06.2023 16:55
Общество 22.06.2023 16:55
Комментарии

0
Далее
Общество
22.06.2023 15:22
Общество 22.06.2023 15:22
Комментарии 0

0
Далее
Общество
22.06.2023 14:29
Общество 22.06.2023 14:29
Комментарии

0
Далее
Общество
22.06.2023 12:27
Общество 22.06.2023 12:27
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

14:20
В Волгограде мужчине обожгло голову от закипевшего радиатораСмотреть фотографии
14:16
Губернатор Бочаров отменил режим повышенной готовности в регионе из-за COVID-19Смотреть фотографии
13:59
Молодые архитекторы на фесте #ТриЧетыре презентовали Бочарову концепцию аллеи «Олимпийской славы»Смотреть фотографии
13:44
Темпы роста параллельного импорта автомобилей продолжают замедлятьсяСмотреть фотографии
13:33
Задел плечом. Устроивших массовую драку в речпорту Волгограда нашла полицияСмотреть фотографии
12:39
В Волгограде бойцам ОМОН «Сталинград» вручили госнаграды за СВОСмотреть фотографии
11:51
Тело исчезнувшей в канун Нового года волгоградки нашли рыбакиСмотреть фотографии
11:41
В институте архитектуры и строительства началась приемная кампания 2023 годаСмотреть фотографии
11:13
Погибшего в СВО мобилизованного дальнобойщика из Волгоградской области удостоили ордена МужестваСмотреть фотографии
11:02
Экс-директору «Концессий» предъявили обвинение по делу о коммунальном ЧП в поймеСмотреть фотографии
10:44
Чиновников в Волгоградской области заставят прекратить прыжки в длину через ямыСмотреть фотографии
09:49
«В городе ничего не едет»: Волгоград встал в 6-балльных пробках из-за пешеходного режимаСмотреть фотографии
09:32
Разработчики мобильных сервисов для инвесторов сделали ставку на персонализациюСмотреть фотографии
09:17
Жалобу захотевшей домой семьи Мелконян-Смбатян рассмотрят в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:56
В Волжском открыли военкомат в автобусеСмотреть фотографии
07:27
Волгоградский Роспотребнадзор нашел кишечную палочку в школьном шницелеСмотреть фотографии
21:33
«Ротор» проведет первый домашний матч в Волгограде 30 июляСмотреть фотографии
21:19
В Волгограде с 26 июня скоростной трамвай заменят 60 троллейбусовСмотреть фотографии
20:49
Родным погибших в СВО волгоградцев передали ордена МужестваСмотреть фотографии
20:08
В Волгоградской области подешевела капуста и подорожали бананыСмотреть фотографии
19:41
Сторонник Трампа Дуглас Литтлтон рассказал в Волгограде о сроках окончания СВО и несбывшихся мечтах АмерикиСмотреть фотографииCмотреть видео
19:26
В Волгограде вагон СТ сняли с линии из-за подозрительного пакета в салонеСмотреть фотографии
18:40
ВТЗ роботизирует обслуживание сталеплавильного оборудованияСмотреть фотографии
18:05
На севере Волгограда начались работы по замене 20 метров теплосетиСмотреть фотографии
17:05
РПН исследует воздух после техногенного пожара на заводе «Global Chemical» в ВолжскомСмотреть фотографии
16:55
На Мамаевом кургане открыли памятник астраханцам-защитникам СталинградаСмотреть фотографии
16:27
Полиция ищет волгоградцев, избивших толпой в речпорту молодого парняСмотреть фотографии
16:06
«Ей хотят закрыть рот»: под Волгоградом чиновники после жалоб учителя на низкую зарплату обвинили ее в травле ребенкаСмотреть фотографии
15:44
СК проверит кафе «ЕвроАзия» в Камышине после отравления четырех человекСмотреть фотографии
15:26
Волгоградке грозит три года за клевету на полицейскогоСмотреть фотографии
 