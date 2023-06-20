Водитель такси сбил женщину на ул. Академической в Волгограде

В Ворошиловском районе Волгограда водитель такси сбил женщину на пешеходном переходе. По информации читателей ИА «Высота 102», авария произошла на ул. Академической вечером 20 июня.

– Примерно в 16.30 таксист, поворачивая с улицы Рабоче-Крестьянской на Академическую сбил на пешеходном переходе пожилую женщину, – сообщают волгоградцы. – К счастью, обошлось без тяжких последствий, но на место вызвали бригаду скорой помощи. Пострадавшая лежала на асфальте и не могла встать на ноги.

Обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам полиции. Волгоградцы предполагают, что женщина переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора.

В комитете здравоохранения сообщили, что с места ДТП 69-летнюю волгоградку доставили в больницу №7, проводится обследование пострадавшей.

Фото: читатели ИА «Высота 102»