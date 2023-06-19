Группа «Бандэрос» выступит в Волгограде 24 июня на молодежном фестивале

Общество 19.06.2023 21:35
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19.06.2023 21:35
Стало известно, кто из звезд выступит 24 июня в заключительный день молодежного фестиваля #ТриЧетыре в Волгограде. Как сообщили V102.RU в администрации Волгограда, на дискотеке гости фестиваля увидят выступление Чины, известной по песням «Без обид», «Зима все помнит», «Не мое», услышат хиты «Манхэттен» и «Коламбия Пикчерз не представляет» от группы «Бандэрос», а также композиции команды «5sta family».
Завершится вечерний блок фестиваля дискотекой под треки DJ «Грув». Напомним, молодежный фестиваль #ТриЧетыре будет проходить в Волгограде 23 и 24 июня на нескольких площадках. В первый день для участников будут работать 16 треков по различным соревновательным направлениям - подведение итогов и награждение победителей состоится на следующий день. Также в течение второго дня фестиваля, 24 июня, для всех желающих будут работать 50 досуговых площадок.
Ранее сообщалось, что 23 июня на фестивале выступит Хабиб и другие исполнители.
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