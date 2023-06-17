В Волгограде назвали имена четырех хедлайнеров молодежного фестиваля

Молодежный фестиваль #ТриЧетыре пройдет в Волгограде на нескольких площадках 23-24 июня. В первый день для участников будут работать 16 площадок по различным соревновательным направлениям. 24 июня состоится подведение итогов и награждение победителей соревновательного блока фестиваля. Также для волгоградцев и гостей города в течение дня будут работать 50 досуговых площадок. Оба дня завершатся концертной программой.
Общество 17.06.2023 18:10
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17.06.2023 18:10
Молодежный фестиваль #ТриЧетыре пройдет в Волгограде на нескольких площадках 23-24 июня. В первый день для участников будут работать 16 площадок по различным соревновательным направлениям. 24 июня состоится подведение итогов и награждение победителей соревновательного блока фестиваля. Также для волгоградцев и гостей города в течение дня будут работать 50 досуговых площадок. Оба дня завершатся концертной программой.
Стали известны имена всех четырех хедлайнеров вечерней программы молодежного фестиваля #ТриЧетыре. Как сообщили V102.RU в администрации Волгограда, 23 июня в городе выступят четыре знаменитых исполнителя: музыкант и блогер Хабиб, известный многим по песне «Ягода малинка», певица, участница проекта «Песни» на телеканале «ТНТ» Анет Сай, певица и бывшая участница известных групп «Ассорти» и «#2Маши» Мария Зайцева. Еще одним звездным гостем станет певица Мари Краймбрери, известная хитами «Океан» и «Мне так хорошо».Ранее V102.RU сообщало имя одного из приглашенных артистов – Хабиба.
Молодежный фестиваль #ТриЧетыре пройдет в Волгограде на нескольких площадках 23-24 июня. В первый день для участников будут работать 16 площадок по различным соревновательным направлениям. 24 июня состоится подведение итогов и награждение победителей соревновательного блока фестиваля. Также для волгоградцев и гостей города в течение дня будут работать 50 досуговых площадок. Оба дня завершатся концертной программой.
В прошлом году такой фестиваль в Волгограде посетили 240 тысяч человек.
Фото из архива V102.RU
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