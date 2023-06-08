В Волгограде семьям погибших в СВО бойцов передали 11 орденов Мужества

В Триумфальном зале музея–панорамы «Сталинградская битва» сегодня, 8 июня, родным и близким военнослужащих, погибших в ходе проведения специальной военной операции, передали высокие госнаграды. Как сообщает V102.RU, посмертно орденов Мужества удостоены 11 солдат и офицеров.
За проявленную самоотверженность и героизм при исполнении воинского долга награждены посмертно:
— лейтенант Кузнецов Виктор Михайлович
— старший сержант Малашин Семен Александрович
— сержант Прохваткин Андрей Викторович
— сержант Медведев Виталий Сергеевич
— младший сержант Титов Алексей Николаевич
— старшина 2-й статьи Мартынов Сергей Валерьевич
— ефрейтор Дегтярев Андрей Александрович
— рядовой Белоусов Александр Владимирович
— рядовой Зоткин Константин Александрович
— рядовой Таранов Артем Николаевич
рядовой Нестеренко Никита Николаевич
Государственные награды родственникам погибших военных передали временно исполняющий обязанности военкома региона полковник Сергей Юдин и председатель комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области Эдуард Давыдовский.
Ранее журналисты «Высоты 102» сообщали о передаче еще 11 орденов Мужества близким погибших в зоне проведения СВО бойцов.
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»