В Волгограде семьям погибших в СВО бойцов передали 11 орденов Мужества

В Триумфальном зале музея–панорамы «Сталинградская битва» сегодня, 8 июня, родным и близким военнослужащих, погибших в ходе проведения специальной военной операции, передали высокие госнаграды. Как сообщает V102.RU, посмертно орденов Мужества удостоены 11 солдат и офицеров.

За проявленную самоотверженность и героизм при исполнении воинского долга награждены посмертно:

— лейтенант Кузнецов Виктор Михайлович

— старший сержант Малашин Семен Александрович

— сержант Прохваткин Андрей Викторович

— сержант Медведев Виталий Сергеевич

— младший сержант Титов Алексей Николаевич

— старшина 2-й статьи Мартынов Сергей Валерьевич

— ефрейтор Дегтярев Андрей Александрович

— рядовой Белоусов Александр Владимирович

— рядовой Зоткин Константин Александрович

— рядовой Таранов Артем Николаевич

рядовой Нестеренко Никита Николаевич

Государственные награды родственникам погибших военных передали временно исполняющий обязанности военкома региона полковник Сергей Юдин и председатель комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области Эдуард Давыдовский.

Ранее журналисты «Высоты 102» сообщали о передаче еще 11 орденов Мужества близким погибших в зоне проведения СВО бойцов.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»