В Михайловке из-за одной розетки загорелись четыре гаража

Происшествия 15.06.2023 16:47
0
15.06.2023 16:47
Пожарные расчеты потушили крупный пожар на территории ГК «Дружба» в Михайловке Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по региону, тревожный вызов поступил на пульт оперативного дежурного сегодня, 15 июня, в 11:55.
- В гаражном кооперативе под одной крышей находятся четыре гаража. Горела деревянная обрешетка кровли и вещи б/у на общей площади 15 кв.м., - рассказали в управлении.
Сотрудники 30-ой пожарно-спасательной части ликвидировали возгорание в 12:10. Погибших и пострадавших нет.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в розетке.
Сотрудники МЧС просят жителей региона соблюдать меры противопожарной безопасности, чтобы сохранить свое имущество от огня.
Видео: в Волгограде водитель выскочил на красный и устроил массовое ДТП15.06.2023 17:35
Происшествия 15.06.2023 17:35
В больнице им. Фишера в Волжском расследуют избиение санитаркой пожилого пациента15.06.2023 17:14
Происшествия 15.06.2023 17:14
ГУ МВД: два человека погибли в лобовом ДТП в Советском районе Волгограда15.06.2023 15:30
Происшествия 15.06.2023 15:30
В Волгоградской области 42-летняя женщина сгорела в доме утром 15 июня15.06.2023 13:26
Происшествия 15.06.2023 13:26
Под Волгоградом бойцы спецназа схватили работающего возле наркодиспансера закладчика15.06.2023 13:04
Происшествия 15.06.2023 13:04
В Волжском выявлен первый в этом году случай бешенства у кошки15.06.2023 13:02
Происшествия 15.06.2023 13:02
Пятеро юных мотоциклистов пострадали в ДТП в Волгоградской области15.06.2023 10:50
Происшествия 15.06.2023 10:50
В Волгограде эвакуировали жильцов пятиэтажки из-за загоревшейся крыши14.06.2023 18:20
Происшествия 14.06.2023 18:20
ГУ МВД опубликовало видео нападения волгоградца с ножом на пассажира автобуса14.06.2023 16:49
Происшествия 14.06.2023 16:49
В Волгограде ищут мужчину, всадившего нож в пассажира автобуса14.06.2023 16:33
Происшествия 14.06.2023 16:33
Под окнами больницы в Волгограде нашли тело 80-летнего пациента14.06.2023 15:54
Происшествия 14.06.2023 15:54
Рыбаки в Волгоградской области наткнулись на труп полуголого мужчины14.06.2023 12:03
Происшествия 14.06.2023 12:03
В Волгограде у подъезда нашли труп неизвестного мужчины14.06.2023 11:07
Происшествия 14.06.2023 11:07
Под Волгоградом 2-летний ребенок выпал из окна общежития14.06.2023 10:31
Происшествия 14.06.2023 10:31
На юге Волгограда сгорел расселенный аварийный дом14.06.2023 10:26
Происшествия 14.06.2023 10:26