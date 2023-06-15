В Михайловке из-за одной розетки загорелись четыре гаража





Пожарные расчеты потушили крупный пожар на территории ГК «Дружба» в Михайловке Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по региону, тревожный вызов поступил на пульт оперативного дежурного сегодня, 15 июня, в 11:55.

- В гаражном кооперативе под одной крышей находятся четыре гаража. Горела деревянная обрешетка кровли и вещи б/у на общей площади 15 кв.м., - рассказали в управлении.

Сотрудники 30-ой пожарно-спасательной части ликвидировали возгорание в 12:10. Погибших и пострадавших нет.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в розетке.

Сотрудники МЧС просят жителей региона соблюдать меры противопожарной безопасности, чтобы сохранить свое имущество от огня.



