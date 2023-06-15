Расследования 15.06.2023 14:53
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15.06.2023 14:53
В Дзержинском районе Волгограда сотрудница управляющей компании попалась на мошенничестве. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, 48-летняя женщина трудилась заместителем руководителя производственного участка фирмы по оказанию комплексных услуг по содержанию общего имущества собственников в многоквартирных домах. Воспользовавшись своим служебным положением и используя данные четверых знакомых, она фиктивно трудоустроила их в качестве уборщиков мест общего пользования.
При этом сами граждане об этом даже не подозревали. Начисляемую на них зарплату женщина присваивала себе. Такая схема позволяла сотруднице УК безбедно жить. Так, с декабря 2019 года по ноябрь 2022 года ей удалось похитить денежные средства на сумму свыше 1 млн рублей.
Метод обогащения женщины раскрыли сотрудники ОЭБиПК УМВД России по Волгограду. Она задержана и созналась в содеянном. В настоящее время ведется следствие.
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