В Волжском выявлен первый в этом году случай бешенства у кошки

Происшествия 15.06.2023 13:02
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15.06.2023 13:02
В Волжском зафиксирован первый в этом году случай бешенства у домашнего животного. Как сообщает V102.RU со ссылкой на постановление администрации Волгоградской области, эпизоотическим очагом определена одна из квартир в доме №41 по ул. Карбышева. Неблагополучным пунктом признана территория радиусом 500 метров от границ очага.
На данной территории введен карантин, а также другие ограничительные мероприятия в связи с происшествием, которые подразумевают вакцинацию животных от бешенства, проведение профилактических прививок жителям и т.д.
В комитете ветеринарии Волгоградской области пояснили, что бешенство было подтверждено у домашней кошки.
Напомним, буквально на днях случай бешенства был выявлен на территории села Каменный Брод Ольховского района Волгоградской области. Источником инфекции была дикая лисица.
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