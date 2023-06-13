Происшествия

В селе Волгоградской области ввели карантин из-за бешеной лисицы

Происшествия 13.06.2023 21:18
0
13.06.2023 21:18


В селе Каменный Брод Ольховского района вводятся ограничительные меры из-за подтвержденного случая бешенства. Подготовлен проект соответствующего приказа, который предусматривает обязательную вакцинацию от бешенства домашних животных. В комитете ветеринарии Волгоградской области V102.RU пояснили, что бешенство выявлено у дикой лисицы.
- Контактов ни с животными, ни с людьми у больного животного не было, лисица никого не успела покусать, - пояснили в ведомстве.
Мероприятия будут проводиться на расстоянии 2700 метров от эпизоотического очага, расположенного в селе. При этом все безнадзорные животные будут помещены на карантин для наблюдения.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
13.06.2023 19:44
Происшествия 13.06.2023 19:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.06.2023 17:26
Происшествия 13.06.2023 17:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.06.2023 12:54
Происшествия 13.06.2023 12:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.06.2023 12:18
Происшествия 13.06.2023 12:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.06.2023 11:44
Происшествия 13.06.2023 11:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.06.2023 11:42
Происшествия 13.06.2023 11:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.06.2023 10:31
Происшествия 13.06.2023 10:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.06.2023 08:06
Происшествия 13.06.2023 08:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.06.2023 12:08
Происшествия 12.06.2023 12:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.06.2023 11:07
Происшествия 12.06.2023 11:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.06.2023 10:16
Происшествия 12.06.2023 10:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.06.2023 15:48
Происшествия 11.06.2023 15:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.06.2023 13:39
Происшествия 11.06.2023 13:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.06.2023 12:08
Происшествия 11.06.2023 12:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.06.2023 21:11
Происшествия 10.06.2023 21:11
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:18
В селе Волгоградской области ввели карантин из-за бешеной лисицыСмотреть фотографии
20:47
В Волгоградской области впервые 45-летнему пациенту установили искусственную часть сердцаСмотреть фотографии
20:23
Старший тренер волгоградского «Ротора» покинул клубСмотреть фотографии
20:10
Не как в аэропорту: ламинированные документы примут у волгоградцев в поездахСмотреть фотографии
19:44
В Волгограде нашли наехавшего на 3-летнего ребенка самокатчика: видеоСмотреть фотографии
19:34
В Госдуму внесли законопроект о налоге на сверхприбыль: смотрим, кого от него освободятСмотреть фотографии
19:02
Путин заявил об отсутствии необходимости в дополнительной мобилизации россиянСмотреть фотографии
18:26
«Домов уже не видно»: в Волгограде стена мусора поглотила частный секторСмотреть фотографии
18:06
Осужденный за расстрел жителя Волжского Виталий Бельченко погиб на СВОСмотреть фотографии
17:56
В школе №101 Волгограда к новому учебному году появится Кадетская площадьСмотреть фотографии
17:26
«Лада Гранта» вылетела с трассы Волгоград-Астрахань: пострадал ребенокСмотреть фотографии
17:12
«Спас раненых бойцов»: под Волгоградом открыли памятник погибшему на СВО юному командируСмотреть фотографии
16:42
Сотрудникам поликлиники №28 в Волгограде раздавали деньги ФОМС на похороныСмотреть фотографии
16:27
«Многие не дождались»: фермер из Волгоградской области потратил 1,5 миллиона на голубую мечту селянСмотреть фотографии
16:01
Заводу «Метеор» в Волжском не удалось обжаловать наказание за угрозу срыва оборонзаказаСмотреть фотографии
15:57
Под Волгоградом избивающая мужа женщина трижды ударила ножом полицейскогоСмотреть фотографии
15:45
Талантливых волгоградских студентов поддержат материальноСмотреть фотографии
14:32
«За мужество, отвагу и самоотверженность»: в Волгограде наградили троих бойцов СВОСмотреть фотографии
14:00
«Это – государственный праздник»: волгоградцев возмутил откровенный наряд Нюши в День РоссииСмотреть фотографии
13:43
Три четверти жителей ЮФО считают цены на отдых в России завышеннымиСмотреть фотографии
13:42
На Второй продольной в Волгограде запретили левые поворотыСмотреть фотографии
12:54
Под Волгоградом фермер открыл стрельбу из-за выпаса коровы на его полеСмотреть фотографии
12:36
В Волгограде 13 июня начнут второй этап ремонта переезда на ТаращанцевСмотреть фотографии
12:32
«Задушил и поджег»: 31-летнего волгоградца задержали после убийства его знакомойСмотреть фотографии
12:18
Boeing из-за проблем с генератором запросил экстренную посадку в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:12
Земснаряд уже на месте: при поддержке депутата ГД в Волгоградской области расчистят АхтубуСмотреть фотографии
11:44
В Волгограде «УАЗ» лег на бок после удара иномаркиСмотреть фотографии
11:42
Кони умчались, собаки остались: под Волгоградом после ДТП перевернулся фургон с животнымиСмотреть фотографии
11:06
Волгоградская область увеличит площадь орошаемых земель до 100 тыс. гектаровСмотреть фотографии
10:31
В Волгограде два человека пострадали в ДТП возле кладбищаСмотреть фотографии
 