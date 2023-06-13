В селе Волгоградской области ввели карантин из-за бешеной лисицы

Мероприятия будут проводиться на расстоянии 2700 метров от эпизоотического очага, расположенного в селе. При этом все безнадзорные животные будут помещены на карантин для наблюдения.
Происшествия 13.06.2023 21:18
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13.06.2023 21:18
Мероприятия будут проводиться на расстоянии 2700 метров от эпизоотического очага, расположенного в селе. При этом все безнадзорные животные будут помещены на карантин для наблюдения.
В селе Каменный Брод Ольховского района вводятся ограничительные меры из-за подтвержденного случая бешенства. Подготовлен проект соответствующего приказа, который предусматривает обязательную вакцинацию от бешенства домашних животных. В комитете ветеринарии Волгоградской области V102.RU пояснили, что бешенство выявлено у дикой лисицы.- Контактов ни с животными, ни с людьми у больного животного не было, лисица никого не успела покусать, - пояснили в ведомстве.
Мероприятия будут проводиться на расстоянии 2700 метров от эпизоотического очага, расположенного в селе. При этом все безнадзорные животные будут помещены на карантин для наблюдения.
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