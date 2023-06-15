В Волжском готовят подвалы для укрытия населения

Общество 15.06.2023 13:43
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15.06.2023 13:43
Во втором по величине городе Волгоградской области начались работы по оборудованию подвалов в надлежащее для укрытия населения состояние. Как сообщили в администрации Волжского, в первую очередь такие помещения должны соответствовать санитарным и противопожарным нормам.
Работы проводят сотрудники отдела по делам ГО и ЧС администрации Волжского, представители управляющих компаний и городских учреждений.
– Специалисты управляющих компаний, организаций и учреждений производят очистку подвалов, восстанавливают освещение, монтируют краны с питьевой водой. Кроме того, на зданиях, расположенных рядом с заглубленными помещениями, будут установлены указатели с информацией, где и на каком расстоянии расположен подвал-укрытие, необходимые сведения будут размещены и на дверях таких подвалов, – пояснили в мэрии.
Обследование подвалов в Волжском началось в конце прошлого года. Всего в этом городе находится 1 078 заглубленных помещений, которые можно использовать как укрытия при возникновении чрезвычайных ситуаций. В основном они находятся в подвалах жилых домов, учреждений культуры и образования.
Фото: администрации Волжского
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