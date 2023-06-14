Экономика

Волгоградская делегация во главе с Андреем Бочаровым начала работу на ПМЭФ-2023

Экономика 14.06.2023 18:28
0
14.06.2023 18:28


Под руководством губернатора Андрея Бочарова в Волгоградском регионе разработана обширная программа участия в Петербургском международном экономическом форуме. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, в ближайшие дни водгоградские делегаты планируют подписать соглашения, провести встречи с главами субъектов РФ, а также с руководствами крупных корпораций и фининститутов. Волгоградцы поделятся опытом реализации федеральных программ и расскажут о планах системного развития региональной инфраструктуры и туризма.

Волгоградская область является активным участником ПМЭФ и успешно использует возможности этой площадки в качестве старта перед реализацией различных инициатив. Так, результатами участия волгоградской делегации в форуме в прошлом году явилась модернизация дорожной инфраструктуры, рост газификации населения, приобретение нового оборудования для общественного транспорта и другие существенные достижения. В январе-марте текущего года уровень финансовых вложений в регионе в сумме достиг 46,3 млрд рублей. 

На предстоящем форуме планируется обсудить вопросы информационных технологий и искусственного интеллекта, а также достигнуть соглашения в сферах комплексного развития туризма, экологии и транспортной инфраструктуры региона. 

Впервые Петербургский международный экономический форум был проведен в 1997 году, а с 2006 года мероприятие проходит под личным контролем и при участии Владимира Путина. В настоящее время, ПМЭФ находится в числе лидирующих мировых площадок, его участники имеют возможность обсуждать вопросы и делиться опытом для преодоления экономических вызовов, стоящих как перед российским, так и перед общемировым деловым сообществом.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
14.06.2023 14:51
Экономика 14.06.2023 14:51
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.06.2023 11:23
Экономика 14.06.2023 11:23
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.06.2023 10:56
Экономика 14.06.2023 10:56
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.06.2023 10:31
Экономика 14.06.2023 10:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.06.2023 08:17
Экономика 14.06.2023 08:17
Комментарии

0
Далее
Экономика
13.06.2023 18:20
Экономика 13.06.2023 18:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.06.2023 16:01
Экономика 13.06.2023 16:01
Комментарии

0
Далее
Экономика
13.06.2023 10:56
Экономика 13.06.2023 10:56
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.06.2023 09:17
Экономика 13.06.2023 09:17
Комментарии

0
Далее
Экономика
13.06.2023 08:41
Экономика 13.06.2023 08:41
Комментарии

0
Далее
Экономика
09.06.2023 15:18
Экономика 09.06.2023 15:18
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.06.2023 15:03
Экономика 09.06.2023 15:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.06.2023 12:49
Экономика 09.06.2023 12:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.06.2023 11:29
Экономика 09.06.2023 11:29
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.06.2023 11:28
Экономика 09.06.2023 11:28
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

20:28
ЦГМС: в Волгоградской области в ближайшие дни ожидается жара до +39 °ССмотреть фотографии
19:54
Для жителей аварийных домов трех районов Волгограда досрочно сдали 75 квартирСмотреть фотографии
19:37
В Волгоградской области прекращено действие лицензий 36 УК: полный списокСмотреть фотографии
19:06
Будет привлечена авиация. В шести районах Волгоградской области бьются с саранчойСмотреть фотографии
18:55
Чиновники Урюпинска подали в суд на РПН из-за лихорадки Западного НилаСмотреть фотографии
18:50
Три четверти жителей ЮФО не готовы тратить на фильмы и сериалы больше 500 рублей в месяцСмотреть фотографии
18:29
Волгоградские хирурги сшили 2-летнему мальчику языкСмотреть фотографии
18:28
Волгоградская делегация во главе с Андреем Бочаровым начала работу на ПМЭФ-2023Смотреть фотографии
18:20
В Волгограде эвакуировали жильцов пятиэтажки из-за загоревшейся крышиСмотреть фотографии
17:31
В Волгограде возбудили уголовное дело о картельном сговоре на ремонте дорогСмотреть фотографии
17:30
В Волгограде изучат лучшие практики организации горячего питания школьниковСмотреть фотографии
16:49
ГУ МВД опубликовало видео нападения волгоградца с ножом на пассажира автобусаСмотреть фотографии
16:33
В Волгограде ищут мужчину, всадившего нож в пассажира автобусаСмотреть фотографии
16:06
Экс-владельца «Красного Октября» Герасименко в Волгограде заочно приговорили к 8 годам и выплате 8 миллиардовСмотреть фотографии
16:01
Расписание электрички Волгоград-1 – Чернышков изменится из-за ремонта на путяхСмотреть фотографии
15:57
В Волгограде отец жил на пособие брошенного им ребенкаСмотреть фотографии
15:54
Под окнами больницы в Волгограде нашли тело 80-летнего пациентаСмотреть фотографии
15:35
ФСБ: к 20 годам приговорили пару наркодилеров из Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:30
Волгоградец хотел через суд вернуть в магазин 40 рулонов туалетной бумагиСмотреть фотографии
15:17
В Волгограде 15 июня стартуют пешеходные экскурсии по ул. МираСмотреть фотографии
14:43
«Все переделывают и рубят деревья»: в центре Волгограда деукранизировали корчму «Гуляй поле»Смотреть фотографии
13:58
В Волгоград на фестиваль #ТриЧетыре привезут Хабиба и троих неизвестныхСмотреть фотографии
13:17
В Волжском простились с 35-летним мобилизованным Александром РуденкоСмотреть фотографии
13:09
«Она одна убежала»: под Волгоградом разыскивают пропавшую после ДТП со спецфургоном бельгийскую овчаркуСмотреть фотографии
12:54
ЭКО-викторина: Волжский абразивный завод повышает экограмотность волжанСмотреть фотографии
12:26
Путин назначил нового председателя райсуда в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:04
По следам «Мистер Сидр»: в Волжском изъяли 34 тонны смертельно опасной жижиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:03
Рыбаки в Волгоградской области наткнулись на труп полуголого мужчиныСмотреть фотографии
11:58
Путин назначил Николая Подкопаева председателем Верховного суда ДНРСмотреть фотографии
11:35
В Волгограде врач после пересадки почки через две недели вернулся к работеСмотреть фотографии
 