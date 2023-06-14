



Под руководством губернатора Андрея Бочарова в Волгоградском регионе разработана обширная программа участия в Петербургском международном экономическом форуме. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, в ближайшие дни водгоградские делегаты планируют подписать соглашения, провести встречи с главами субъектов РФ, а также с руководствами крупных корпораций и фининститутов. Волгоградцы поделятся опытом реализации федеральных программ и расскажут о планах системного развития региональной инфраструктуры и туризма.

Волгоградская область является активным участником ПМЭФ и успешно использует возможности этой площадки в качестве старта перед реализацией различных инициатив. Так, результатами участия волгоградской делегации в форуме в прошлом году явилась модернизация дорожной инфраструктуры, рост газификации населения, приобретение нового оборудования для общественного транспорта и другие существенные достижения. В январе-марте текущего года уровень финансовых вложений в регионе в сумме достиг 46,3 млрд рублей.

На предстоящем форуме планируется обсудить вопросы информационных технологий и искусственного интеллекта, а также достигнуть соглашения в сферах комплексного развития туризма, экологии и транспортной инфраструктуры региона.

Впервые Петербургский международный экономический форум был проведен в 1997 году, а с 2006 года мероприятие проходит под личным контролем и при участии Владимира Путина. В настоящее время, ПМЭФ находится в числе лидирующих мировых площадок, его участники имеют возможность обсуждать вопросы и делиться опытом для преодоления экономических вызовов, стоящих как перед российским, так и перед общемировым деловым сообществом.