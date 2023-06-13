



На территории школы №101 в Волгограде к новому учебному году на площади для выполнения строевых приемов появится новое покрытие. По информации образовательного учреждения, ранее здесь уже установили стенды, флагшток и вазоны с цветами, а летом 2022 года силами педагогов, учеников и родителей был проведен ремонт бордюров.

– Гражданско-патриотическое направление в современном образовании является сегодня особенно актуальным, – рассказали ИА «Высота 102» в школе. – Волгоградские школы стремятся усилить качество работы в рамках этого направления. Так, МОУ «СШ № 101 Дзержинского района Волгограда» одержало победу в Конкурсе социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2022 году. Эта победа дала школе возможность реализовать проект «Кадетская площадь» на грантовые средства.





В учебном учреждении уточняют, что кадетское образовательное направление работает в МОУ СШ № 101 с 2015 года.

– На сегодняшний момент в образовательном учреждении организовано 9 кадетских полицейских классов. Для реализации ряда задач кадетского движения необходимо создание особого культурно-образовательного центра кадетского движения, пространства проведения масштабных образовательных событий патриотической направленности, способствующего становлению кадетского школьного сообщества. Такое пространство поможет сплотить как участников самого кадетского движения, так и всех учащихся школы. Таким пространством стала Кадетская площадь, – уверены в 101-й школе.

Работы в рамках проекта «Кадетская площадь» стартовали весной этого года и будут завершены к новому учебному году.

– К 1 сентября 2023 года учащиеся и их родители, педагоги МОУ СШ № 101 станут участниками мероприятий на долгожданной Кадетской площади, – с удовольствием отмечают педагоги.

Фото: школа №101 Волгограда