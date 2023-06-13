Общество

В школе №101 Волгограда к новому учебному году появится Кадетская площадь

Общество 13.06.2023 17:56
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13.06.2023 17:56


На территории школы №101 в Волгограде к новому учебному году на площади для выполнения строевых приемов появится новое покрытие. По информации образовательного учреждения, ранее здесь уже установили стенды, флагшток и вазоны с цветами, а летом 2022 года силами педагогов, учеников и родителей был проведен ремонт бордюров.

– Гражданско-патриотическое направление в современном образовании является сегодня особенно актуальным, – рассказали ИА «Высота 102» в школе. – Волгоградские школы стремятся усилить качество работы в рамках этого направления. Так,  МОУ «СШ № 101 Дзержинского района Волгограда» одержало победу в Конкурсе социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2022 году. Эта победа дала школе возможность реализовать проект «Кадетская площадь» на грантовые средства. 


В учебном учреждении уточняют, что кадетское образовательное направление работает в МОУ СШ № 101 с 2015 года. 

– На сегодняшний момент  в образовательном учреждении организовано 9 кадетских полицейских классов. Для реализации ряда задач кадетского движения необходимо создание особого культурно-образовательного центра кадетского движения, пространства проведения масштабных образовательных событий  патриотической направленности, способствующего становлению кадетского школьного сообщества. Такое пространство поможет сплотить как участников самого кадетского движения, так и всех учащихся школы. Таким пространством стала Кадетская площадь, – уверены в 101-й школе. 

Работы в рамках проекта «Кадетская  площадь» стартовали весной этого года и будут завершены к новому учебному году.   

– К 1 сентября 2023 года учащиеся и их родители, педагоги МОУ СШ № 101 станут участниками мероприятий на долгожданной Кадетской площади, – с удовольствием отмечают педагоги. 

Фото: школа №101 Волгограда 

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