Общество

Андрей Бочаров проверит объекты мелиорации под Волгоградом

Общество 13.06.2023 09:07
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13.06.2023 09:07


Андрей Бочаров начало рабочего дня 13 июня  проведет в Ленинском районе Волгоградской области,  где проинспектирует функционирование мелиорации в системе агропромышленного комплекса. Как сообщили V102.RU в администрации Волгоградской области, губернатор ознакомится с работой насосной станции, которая обеспечивает водой Колобовскую мелиоративную систему. 
Напомним, в  Ленинском районе в течение последних двух лет с государственной поддержкой реализован один из крупнейших проектов строительства оросительных систем — общая площадь превысила 3000 га.
Также на совещании, которое пройдет в Ленинском районе, с участием президиума профильного совета при губернаторе будут рассмотрены вопросы завершения посевной кампании и подготовки к уборке.
Справка. В  2014 года площадь орошаемых земель в Волгоградской области выросла более чем в два раза — с 34,3 тыс. га до 80,6 тыс. га.

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