Происшествия

Под Волгоградом с могилы погибшего на СВО энергетика украли две туи

Происшествия 10.06.2023 16:16
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10.06.2023 16:16


На новом кладбище в Дубовке Волгоградской области неизвестные выкопали две туи на могиле Александра Архипова, погибшего на СВО. Об этом рассказала вдова Александра Наталья, сообщает V102.RU со ссылкой на телеграмм-канал «Дубовский базар».
- Дело даже не в этих туях! Люди! Вы вообще люди!!! Пусть с этими туями вы заберёте горе и слезы моих детей! – цитирует издание слова вдовы.
Напомним, Александр Архипов погиб на СВО в начале января этого года. Ему было 48 лет. Он возглавлял участок электросетей в Дубовке и был призван по частичной мобилизации. У погибшего остались жена и двое детей.


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