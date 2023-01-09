Общество

В Волгоградской области похоронят погибшего в СВО главу электросетей

Общество 09.01.2023 11:31
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09.01.2023 11:31


В спецоперации по защите Донбасса погиб 48-летний глава РЭС Дубовки Волгоградской области Александр Архипов. Как сообщает ИА «Высота 102», похороны пройдут в Дубовке. 

— Представитель воинской части сообщил нам, что тело Александра Архипова везут из Ростовской области, — рассказал информагентству глава городского поселения Дубовка Владимир Новиченко. — Дата похорон пока неизвестна, но скорее всего церемония прощания состоится завтра в Дубовке.  

В администрации поселения также уточнили, что Архипова одним из первых призвали 21 сентября 2022 года по частичной мобилизации, погиб наш земляк — 5 января. 

— Он же был офицером, лейтенантом запаса. Поэтому пошел в первых рядах, — добавили в администрации Дубовки. 

По информации из открытых источников, Александр Архипов в период с 1992 по 1997 год учился в Волгоградском государственном аграрном университете. 

Фото: Александр Архипов / ok.ru 

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