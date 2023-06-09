



В Волгоградскую областную думу поступил законопроект от городских депутатов об ужесточении наказания за парковку на зеленой зоне. Как сообщает V102.RU, проектом постановления облдумы рекомендовано принять поправки в первом чтении, а ко второму доработать их думскому комитету по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий.

Ранее сообщалось , что предлагается внести изменения в Кодекс Волгоградской области об административной ответственности. Они касаются увеличения размеров штрафов за проезд и стоянку транспортных средств на озелененных территориях.

В действующей редакции КоАП Волгоградской области штраф для граждан составляет от 1 до 4 тысяч рублей. Его предлагают сделать от 2,5 до 5 тысяч рублей.

Штрафы для должностных лиц в настоящее время составляет от 15 до 20 тысяч рублей, а для юридических - от 30 до 40 тысяч рублей. Их, судя по представленным документам, менять не будут.

В случае фиксации административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи - наложение административного штрафа на граждан вырастет с 1 тысячи до 2,5 тысячи, а для юридических лиц останется прежним в размере 30 тысяч рублей.













Также предлагается установить новый состав административного правонарушения, предусматривающий ответственность за неуплату за размещение транспортного средства на парковках, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. Для этого в КоАП Волгоградской области введут новую статью 8.18.

Она предусматривает административное наказание за неуплату за размещение транспортного средства на парковке (парковочном месте), расположенной на автомобильной дороге общего пользования местного значения, а также на примыкающей к автомобильной дороге общего пользования местного значения территории, находящейся в муниципальной собственности и используемой в соответствии с муниципальным правовым актом на платной основе. Штраф для граждан составит от 2,5 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 15 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц - от 30 до 40 тысяч рублей.

В случае фиксации административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами штрафы для физических лиц составят 2,5 тысячи рублей, для юридических лиц - 30 тысяч рублей.

В пояснительной записке отмечается, что законопроект подготовлен администрацией Волгограда и внесен в порядке законодательной инициативы. Необходимость этих изменений в мэрии объясняют существенным ростом личного автотранспорта у граждан.

Власти считают, что увеличение штрафов позволяет снизить количество транспортных средств, припаркованных с нарушением правил дорожного движения, улучшить дорожно-транспортную ситуацию и повысить пропускную способность улично-дорожной сети.

- При административном штрафе в размере 1000 рублей в Волгограде наблюдается систематическое нарушение установленных требований запрета стоянки на озелененных территориях, - констатируют в городской администрации.