Здравоохранение

От «кишечки» до сильных укусов: что положить в аптечку для путешествий с детьми

Здравоохранение 10.06.2023 11:29
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10.06.2023 11:29


Если вы собираетесь в летнее путешествие вместе с детьми, значительную часть вашего чемодана наверняка займет аптечка. Какие препараты станут спасительным кругом, а какие – лишним грузом, читайте в материале ИА «Высота102».

Мы едем на море 

Частым спутником морских путешествий становятся кишечные инфекции. Этого врага знает в лицо едва ли не каждый второй турист, отдыхавший на черноморском побережье. Но не спешите переживать. Если болезнь все же нарушит ваши планы, грамотно подобранные лекарства помогут минимизировать симптомы и избежать серьезных осложнений.

– Я люблю путешествовать со своим 10-летним сыном. Когда ему было полтора года, мы впервые поехали с ним на море, – рассказывает главный внештатный специалист Облздрава по профилактике детских болезней Марина Харьковская. – Больше всего я боялась кишечной инфекции, и как врач собрала большой запас лекарств. К сожалению, избежать болезни нам тогда все-таки не удалось. Что же необходимо иметь в аптечке на случай отравления? Во-первых,​ сорбенты – сейчас многие препараты продаются в разовых упаковках. Тот же порошок «Смектиктин» работает и как сорбент, и как препарат против диареи. Обязательно нужны ферменты, про- и пребиотики. Родители могут положить в аптечку такие лекарства, как «Линекс» или «Баксет». Для восстановления водно-солевого баланса при рвоте или диарее поможет «Регидрон».


Базой любой походной аптечки врач называет термометр, жаропонижающие и обезболивающие препараты – при тепловом ударе, ОРВИ или той же кишечной инфекции они понадобятся не только детям, но и взрослым.

 Родителям стоит взять с собой лекарства от вирусной инфекции. Маленьким детям – свечи интеферонового ряда или капсулированные препараты. Часто мамы спрашивают, какую температуру стоит сбивать? Если у ребенка вирусная инфекция, то я бы советовала давать лекарства при 38 градусах и выше. А вот в случае теплового удара можно использовать жаропонижающее и при 37,5, – комментирует специалист. – Наряду с препаратами обязательно предлагайте ребенку воду. Можно вставить малышу несколько свечек или дать тот же «Нурофен», но без жидкости проблему вы не решите. При рвоте и поносе выпаивать ребенка нужно правильно – давать по чайной ложке каждые пять минут. Если же малыш будет пить слишком много, у него начнется рвота фонтаном. Повторюсь, что во время болезни вода крайне важна. Она обезопасит вас от капельниц и попадания в стационар.

Мы едем в горы 

Путешественникам, разменявшим шумные пляжи на уединенный отдых в горах, рекомендуют дополнить стандартный набор лекарств эластичными и стерильными бинтами, а также жгутом. ​

– Вместо классических йода и зеленки в походную аптечку можно положить «Банеоцион», – советует Марина Харьковская. – Если же вы едете на машине, то захватите с собой стандартную перекись водорода. А вот туристам, купившим билеты на самолет, подойдет маленький флакончик «Мирамистина» – он необходим для обработки ран. Кстати, перед полетом прочитайте список разрешенных к проносу препаратов – ограничения касаются и объема лекарства, и его состава. Чтобы не перегружать свой багаж, рассчитывайте только на препараты для оказания неотложной помощи. Если ребенок болеет больше двух дней, а симптомы не купируются, нужно обратиться к врачу. А вот детям до трех лет немедленный осмотр нужен уже при первых признаках заболевания. В этом возрасте все процессы в организме развиваются очень быстро – как выздоровление, так и ухудшение состояния. 


Мы идем в поход 

Каким бы тяжелым ни казался туристический рюкзак, перед походом на природу возьмите спреи и мази от укусов насекомых. Отпуск аллергиков спасут и антигистаминные препараты.

 В путешествиях мы можем столкнуться с аллергическими реакциями, и стабилизирующие препараты в этом случае тоже необходимы. Малышам подойдут «Зодек», «Супрастинекс» в каплях или «Супрастин», – отмечает главный внештатный специалист Облздрава. – Путешественникам, которые собираются в лес, лучше запастись репеллентами. Бывают случаи, когда от массовых укусов у ребенка начинается анафилактический шок. Чтобы избежать неожиданных реакций, возьмите с собой средства для обработки от насекомых, «Супрастин» для снятия отека и «Фенистил» - для устранения зуда. Еще один важный компонент для любого родителя – спокойствие. Настраивайте себя на позитив и не думайте о возможных инфекциях, травмах и укусах.

Подытожим. В аптечку путешественника врач советует положить:

  • электронный термометр;
  • жаропонижающий препарат («Нурофен», парацетамол);
  • обезболивающий препарат;
  • нашатырный спирт (если путешествуете на машине или на поезде);
  • антигистаминный препарат (капли «Зодак», «Супрастинекс» в каплях, «Супрастин» в таблетках);
  • сорбенты («Неосмектин» в порошках, готовая суспензия «Фосфалюгель», таблетки «Лактофильтрум») ;
  • ферменты («Креон» в возрастной дозировке); 
  • про- и пребиотики («Линекс», «Баксет»);
  • антисептики для обработки ран («Мирамистин» - также подойдет для фарингитах, ларингитах, синуситах и ринитах);
  • средство для устранения зуда при укусе насекомого («Фенистил»);
  • эластичные и стерильные бинты, жгут, бактерицидный лейкопластырь.
Текст: Виктория Чумакова 
Фото: архив ИА «Высота 102»

 

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