



Федерация гандбола России назвала победителей в отдельных номинациях по итогам чемпионата российской Олимпбет Суперлиги сезона 2022-2023 годов среди женских команд. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на сайт Федерации гандбола РФ.

По мнению авторов конкурса, открытием чемпионата стоит признать 16-летнюю волгоградскую полусреднюю Варвару Семину, которая буквально ворвалась в элиту отечественного гандбола.





Варвара дебютировала в ноябре, но успела занять 14-е место в итоговом рейтинге снайперов OLIMPBET Суперлиги. В частности, Семина опередила таких признанных бомбардиров, как Сара Ристовска, Виктория Жилинскайте и Юлия Манагарова. При этом юная спортсменка провела меньше матчей, чем перечисленные гандболистки. А по средней результативности за игру волгоградская звездочка вошла в топ-7 чемпионата России.







В том числе благодаря яркой игре Семиной стала открытием и ее команда. «Динамо-Синара» под руководством Олега Кулешова и в прошлом сезоне были непростым соперником для фаворитов, а в этом начали отбирать у них очки. И в итоге дважды обыграли «Астраханочку», отправив более опытную команду бороться лишь за 7-е место.







Фото Федерации гандбола РФ







