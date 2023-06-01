В Триумфальном зале музея–панорамы «Сталинградская битва» сегодня, 1 июня, прошла очередная церемония передачи государственных наград родным погибших в зоне проведения специальной военной операции волгоградцев. Указом президента России Владимира Путина орденами Мужества посмертно награждены 11 участников СВО из Волгоградской области.
За проявленную самоотверженность и героизм при исполнении воинского долга награждены посмертно:
– лейтенант Барышников Андрей Владимирович
– прапорщик Шишкин Степан Васильевич
– старший сержант Давыденко Петр Сергеевич
– ефрейтор Андреев Андрей Николаевич
– ефрейтора Хицов Евгений Олегович
– ефрейтор Данильченко Иван Александрович
– рядовой Рыбников Сергей Анатольевич
– рядовой Бадаква Евгений Анатольевич
– рядовой Емельянов Александр Николаевич
– рядовой Алимгиреев Нурлан Пахытжанович
– рядовой Зубов Сергей Сергеевич
Награды родственникам погибших передали заместитель военного комиссара Волгоградской области полковник Фарид Хисматулин и председатель комитета по делам национальностей и казачества Эдуард Давыдовский.