Происшествия

В Волжском пенсионер за рулем иномарки улетел в кювет

Происшествия 07.06.2023 10:25
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07.06.2023 10:25


В Волжском Волгоградской области накануне примерно в 16.28 пенсионер на иномарке вылетел в кювет. Как сообщает V102.RU, мужчину доставали из перевернувшейся машины. 

— По предварительным данным, 65-летний водитель напротив световой опоры № 117 по проспекту Ленина потерял управление, съехал с дороги с последующим опрокидыванием автомобиля, — сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. 


Как уточнили в полицейском главке, в результате аварии пострадал один человек. В больницу доставили водителя иномарки Renault. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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