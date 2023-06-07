В Волжском пенсионер за рулем иномарки улетел в кювет

В Волжском Волгоградской области накануне примерно в 16.28 пенсионер на иномарке вылетел в кювет. Как сообщает V102.RU, мужчину доставали из перевернувшейся машины.

— По предварительным данным, 65-летний водитель напротив световой опоры № 117 по проспекту Ленина потерял управление, съехал с дороги с последующим опрокидыванием автомобиля, — сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.





Как уточнили в полицейском главке, в результате аварии пострадал один человек. В больницу доставили водителя иномарки Renault.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области