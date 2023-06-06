Расписание волгоградских электричек изменится 11 и 12 июня





В Волгоградской области расписание пригородных поездов изменится 11 и 12 июня в связи с праздничным днем, сообщает V102.RU. По информации АО «ВТП», принято решение об отмене ряда электричек в эти дни и назначении новых поездов.

На 12 июня отменяются:

- № 6209 сообщением Волгоград-1 - Шпалопропитка, отправлением со ст. Волгоград-1 в 17.25, прибытием на ст. Шпалопропитка в 18.23;

- № 6302 сообщением Шпалопропитка - Тракторная пасс, отправлением со ст. Шпалопропитка в 5.10, прибытием на ст. Тракторная пасс в 6.27;

- № 6305 сообщением Волгоград-1 - Шпалопропитка, отправление со ст. Волгоград-1 в 7.32, прибытием на ст. Шпалопропитка в 8.34;

- № 6309 сообщением Тракторная пасс - Южная, отправлением со ст. Тракторная пасс в 11.01, прибытием на ст. Южная в 12.35;

- № 6314 сообщением Шпалопропитка - Тракторная пасс, отправлением со ст. Шпалопропитка в 13.00, прибытием на ст. Тракторная пасс в 14.33;

- № 6316 сообщением Южная – Волгоград-1, отправлением со ст. Южная в 16.16, прибытием на ст. Волгоград-1 в 17.35;

- № 6324 сообщением Шпалопропитка – Волгоград-1, отправлением со ст. Шпалопропитка в 7.40, прибытием на ст.Волгоград-1 в 8.21;

- № 6329 сообщением Тракторная-пасс. – Шпалопропитка, отправлением со ст. Тракторная-пасс. в 6.08, прибытием на ст. Шпалопропитка в 7.31;

- № 6332 сообщением Волгоград-1 - Тракторная-пасс, отправлением со ст. Волгоград-1 в 7.10, прибытием на ст. Тракторная-пасс. в 7.35;

- № 6333 сообщением Тракторная-пасс - Волгоград-1, отправлением со ст. Тракторная-пасс. в 8.16, прибытием на ст. Волгоград-1 в 8.41;

- № 6335 сообщением Краснооктябрьская - Волгоград-1, отправлением со ст. Краснооктябрьская в 18.18, прибытием на ст. Волгоград-1 в 18.33

- № 6423/6424 сообщением Волжский - Волгоград-1, отправлением со ст. Волжский в 6.35, прибытием на ст. Волгоград-1 в 7.24;

- № 6433/6434 сообщением Волгоград-1- Волжский, отправлением со ст. Волгоград-1 в 17.37, прибытием на ст. Волжский в 18.28;

- № 6521 сообщением П.Вал - Ильмень, отправлением со ст. П.Вал в 7.17, прибытием на ст. Ильмень в 9.18;

- № 6522 сообщением Ильмень - П.Вал, отправлением со ст. Ильмень в 12.58, прибытием на ст. П.Вал в 14.59.

- № 6517 сообщением Арчеда – Алексиково, отправлением со ст. Арчеда в 06.42, прибытием в Алексиково в 10.14;

- № 6520 сообщением Алексиково - Урюпино, отправлением со ст. Алексиково в 10.52, прибытием в Урюпино в 11.42;

- № 6519 сообщением Урюпино - Алексиково, отправлением со ст. Урюпино в 12.12, прибытием в Алексиково в 13.01;

- № 6518 сообщением Алексиково – Арчеда, отправлением со ст. Алексиково в 13.31, прибытием в Арчеду в 16.55;

- № 6675 сообщением Волгоград -1 - Кривомузгинский, отправлением со ст. Вологоград-1 в 16.50, прибытием на ст. Кривомузгинский в 18.11;

- № 6676 сообщением Кривомузгинский - Волгоград -1, отправлением со ст. Кривомузгинский в 19.36, прибытием на ст. Вологоград-1 в 20.49.

Отменяются на 11 июня и назначаются на 12 июня:

- № 6809 сообщением Качалино – Петров Вал, отправлением со ст. Качалино в 08.44, прибытием в Петров Вал в 10.51;

- № 6806 сообщением Петров Вал – Качалино, отправлением со ст. Петров Вал в 15.06, прибытием в Качалино в 17.14;

На 12 июня назначаются:

- № 6807 сообщением Волгоград-1 – Качалино отправлением со ст. Волгоград-1 в 7.25, прибытием в Качалино в 8.43;

- № 6808 сообщением Качалино – Волгоград-1, отправлением со ст. Качалино в 17.15, прибытием в Волгоград-1 в 18.33.

На 12 июня назначаются:

- № 6201 сообщением Тракторная - Канальная отправлением со ст. Тракторная в 6.30, прибытием в Канальная в 8.17;

- № 6204 сообщением Канальная - Волгоград-1 отправлением со ст. Канальная в 18.24, прибытием в Волгоград-1 в 19.46.



