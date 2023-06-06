В аэропорту Волгограда досмотрели 100 самолетов









Специалисты санитарно-карантинного пункта в ВПП «Волгоград» (Гумрак) досмотрели 100 воздушных судов, прибывших из-за рубежа. Как сообщили V102.RU в территориальном управлении Роспотребнадзора, такое количество самолетов было досмотрено за пять месяцев текущего года. Прямые авиасообщения в международном аэропорт Волгограда в этом году осуществлялись с Арменией, Турцией, Азербайджаном и Белоруссией.

Помимо осмотра воздушных судов и багажа, специалисты осуществляли дистанционную термометрию. Всего было проверено 8572 пассажира и 560 членов экипажа.

- По результатам санитарно-карантинного контроля больных с подозрением на инфекционные заболевания не выявлено, - сообщили в управлении.

Санитарно-карантинный контроль в аэропорту проводится с целью недопущение завоза и распространения на территории Волгоградской области инфекционных болезней, а также для предотвращения ввоза товаров, химических, биологических и радиоактивных веществ, представляющих опасность для населения.

В настоящее время продолжается анкетирование всех пассажиров, прибывающих на территорию России.

Фото из архива ИА «Высота 102»