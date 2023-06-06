Общество

В аэропорту Волгограда досмотрели 100 самолетов

Общество 06.06.2023 10:22
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06.06.2023 10:22



Специалисты санитарно-карантинного пункта в ВПП «Волгоград» (Гумрак) досмотрели 100 воздушных судов, прибывших из-за рубежа. Как сообщили V102.RU в территориальном управлении Роспотребнадзора, такое количество самолетов было досмотрено за пять месяцев текущего года. Прямые авиасообщения в международном аэропорт Волгограда в этом году осуществлялись с Арменией, Турцией, Азербайджаном и Белоруссией.
Помимо осмотра воздушных судов и багажа, специалисты осуществляли дистанционную термометрию. Всего было проверено 8572 пассажира и 560 членов экипажа.
- По результатам санитарно-карантинного контроля больных с подозрением на инфекционные заболевания не выявлено, - сообщили в управлении.
Санитарно-карантинный контроль в аэропорту проводится с целью недопущение завоза и распространения на территории Волгоградской области инфекционных болезней, а также для предотвращения ввоза товаров, химических, биологических и радиоактивных веществ, представляющих опасность для населения.
В настоящее время продолжается анкетирование всех пассажиров, прибывающих на территорию России. 
Фото из архива ИА «Высота 102»

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