Общество

Под контролем Нептуна. Волгоградцев зовут в ЦПКиО искать клад и прокатиться на фламинго

Общество 04.06.2023 14:19
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04.06.2023 14:19


В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда накануне первых посетителей принял самый большой в России детский бассейн «Лагуна». Как сообщает V102.RU, администрация парка каждую неделю будет готовить тематические мероприятия. 

— Еженедельно в бассейне будут проводиться детские праздники, — рассказал информагентству гендиректор ООО «Парк» Андрей Еркин. — В этом сезоне для лучшей чистоты воды вместо гальки установили специальную плитку, которая зимой будет замораживать лед с помощью холодильного оборудования. 


Уточняется, что тематические мероприятия стартуют со следующей среды. Так, уже 7 июня в ЦПКиО можно оторваться на пиратской вечеринке. Для волгоградцев приготовили увлекательный квест по «Лагуне». Вместе с семьей и друзьями вы сможете найти настоящий клад.

В четверг, 8 июня, вы сможете покататься на… фламинго. Да, эта надувная птичка станет вашим проводником в мир приятных эмоций. Она ждет вас каждый четверг, так же как и шляпы, цветы, веселье. Весь день надувные фигуры совершенно бесплатно для всех посетителей.


Предстоящая пятница в Центральном парке покажет, кто есть кто. Горожане и гости города, вооружившись водяными пистолетами, устроят масштабное сражение. 

Суббота, 10 июня, пройдет под эгидой Нептуна. Бассейн, солнце и отдых — все под его контролем. Король моря приготовил для вас игры, розыгрыши и костюмы. Апофеозом дня станет появление главного героя лета. В воскресенье в ЦПКиО запланирована вечеринка у бассейна — танцы и громкая музыка обеспечены. 


Бассейн «Лагуна» принимает посетителей каждый день с 10.00 до 20.00. Площадь водного объекта составляет 2500 квадратных метров. Глубина чаши — 60 сантиметров при объеме в 1500 кубов.

Сегодня в ЦПКиО с 15.00 стартует концерт с участием местных исполнителей. В 19.00 начнется вечеринка в честь открытия бассейна. В 20.00 перед собравшимися выступит DJ Dark.  

Фото: ООО «Парк» 

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