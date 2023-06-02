Дмитрий Медведев сделал подарок 9-летнему волгоградцу Матвею Азарову

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев подарил 9-летнему жителю Волгограда Матвею Азарову плюшевого медведя. Как сообщает ИА «Высота 102», игрушка внушительных размеров стала ответом политика на рисунок мальчика, который он получил накануне. Напомним, изображение бронекатера БК-31, нарисованное юным волгоградцем, Медведеву передали 1 июня – во время его поездки в город-герой.





Подарок зампред Совбеза вручил, впрочем, не лично, а через главу городского совета ветеранов Александра Струкова. Плюшевого медведя передали мальчику возле мемориального комплекса на набережной Волгограда. После этого Матвей смог пройти внутрь саркофага и рассмотреть бронекатер вблизи.

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